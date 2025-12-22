W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Euro mit Gewinnen zu Beginn der Weihnachtswoche

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn im US-Handel seine Tagesgewinne behauptet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Montag zuletzt 1,1752 US-Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie nur leicht über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1745 (Freitag: 1,1712) Dollar fest.

Mit den Gewinnen zu Wochenbeginn machte der Euro die leichten Verluste der letzten vier Handelstage wett. Beobachter verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Feiertagen. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

In den USA stehen allerdings am Dienstag noch einige Zahlen an, die Aufschluss über die Entwicklung der Wirtschaft geben könnten. So werden unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht./la/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreiseheute, 14:24 Uhr · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafikenheute, 11:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfachtgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden