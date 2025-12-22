IRW-News: F3 Uranium Corp. : F3 gibt hochgradigen Bereich von 10,8 Mio. lbs mit 12,23 % U3O8 in Uranlagerstätte JR Zone innerhalb der ersten angedeuteten Mineralressource von 11,8 Mio. lbs mit 4,39 % U3O8 bekannt

IRW-PRESS: F3 Uranium Corp. : F3 gibt hochgradigen Bereich von 10,8 Mio. lbs mit 12,23 % U3O8 in Uranlagerstätte JR Zone innerhalb der ersten angedeuteten Mineralressource von 11,8 Mio. lbs mit 4,39 % U3O8 bekannt

Kelowna, British Columbia - (22. Dezember 2025) / IRW-Press / F3 Uranium Corp. (TSXV: FUU) (OTCQB: FUUFF) (F3 oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der ersten Mineralressourcenschätzung für die Uranlagerstätte JR Zone auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet PLN im Norden von Saskatchewan bekannt zu geben.

Auf Grundlage aller Bohrlöcher wird geschätzt, dass die Uranlagerstätte der JR-Zone Folgendes enthält:

- Angedeutete Mineralressource von 11.801.000 lbs U3O8, basierend auf 121.259 t mit einem Durchschnittsgehalt von 4,39 % U3O8, einschließlich:

o Hochgradiger Bereich mit 10.788.000 lbs U3O8, basierend auf 39.997 t mit einem Durchschnittsgehalt von 12,23 % U3O8

Die Mineralressource wurde ausschließlich für die in der Scherung des Grundgebirges enthaltene Lagerstätte JR Zone geschätzt und ist zur Gänze als angedeutet klassifiziert.

President und COO Raymond Ashley sagte:

Nachdem die Ressourcendefinitionsphase für die JR Zone nun erfolgreich abgeschlossen ist, wird das Unternehmen seine Aufmerksamkeit auf die kürzlich entdeckte Zone Tetra richten, die nur 13 km von der JR Zone entfernt ist. Diese hochgradige angedeutete Ressource bildet in Kombination mit dem Potenzial von Tetra eine aufregende Basis für Wachstum im neuen Jahr. Das Team wird weitere vielversprechende Ziele auf unserem umfassenden PLN-Landpaket verfolgen, wobei der Schwerpunkt auf Tetra liegt. Angesichts eines Bargeldbestands von 26,1 Millionen $ per 18. Dezember 2025 sind wir gut finanziert, um die Bohrprogramme bis 2026 weiterzuentwickeln.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Mineralressourcen - Uranlagerstätte JR Zone, Wirksamkeitsdatum 15. Oktober 2025

Klassifizierung Cutoff-Gehalt Tonnage Gehalt Enthaltenes Metall F3 Basis U3O8-Gewinnungsrate

(% U3O8) (t) (% U3O8) (1.000 lbs U3O8) (%) (%)

Angedeutet

HG Bereich 0,255 39.997 12,23 10.788 100 97

NG Bereich 0,255 81.262 0,57 1.031 100 97

Angedeutet insgesamt 0,255 121.259 4,39 11.801 100 97

Anmerkungen:

1. Für die Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen (2014, verabschiedet 2019) angewandt.

2. Die angedeuteten Untertagemineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,0 % U3O8 angegeben, der innerhalb von

Untertageberichtsfeldern (MSOs) mit einem Cutoff-Gehalt von 0,255 % U3O8 begrenzt ist. Die Berichtsfelder weisen eine maximale Höhe

von 3,0 m, eine Länge von mindestens 3 m und eine Breite von 2,0 m

auf.

3. Der Cutoff-Gehalt wird unter Anwendung eines Metallpreises von 90 $/lb U3O8 berechnet.

4. Für die Erstellung der mineralisierten Drahtmodelle wurde eine Abbaubreite von mindestens 2 m angewandt.

5. Die Dichtewerte reichen von 2,16 g/cm3 bis 4,11 g/cm3.

6. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

7. Die angenommene metallurgische Gewinnungsrate beträgt 97 %.

8. Die Zahlen wurden gerundet, weshalb die Summe möglicherweise nicht stimmt.

9. Die Mineralressourcen sind zu 100 % F3 Uranium zuzurechnen und befinden sich vor Ort.

Schätzmethoden:

SLR International Corporation hat die Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte JR Zone anhand von Bohrlochdaten von 89 Bohrlöchern auf insgesamt 29.414 m innerhalb der Lagerstätte JR Zone durchgeführt, die per 15. Oktober 2025 verfügbar waren. Die Mineralressourcenschätzung wurde unter Anwendung eines nicht rotierten, unterteilten Ansatzes durchgeführt. SLR konstruierte zwei unterschiedliche mineralisierte Bereiche: einen niedriggradigen Bereich, der die breitere mineralisierte Hülle darstellt und unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,1 % U3O8 interpretiert und aus 1,0 m an zusammengesetzten Bohrdaten modelliert wurde, sowie einen hochgradigen Bereich mit einem Mindestgehalt von 5,0 % U3O8, der vollständig im niedriggradigen Bereich eingeschlossen ist. Die geschätzten Blockmodellgehalte basierten ausschließlich auf chemischen Analysen. Nach einer detaillierten statistischen und räumlichen Analyse kam SLR zum Ergebnis, dass die Anwendung einer hochgradigen Deckelung nicht gerechtfertigt war, da die Verteilung der hochgradigen Werte die gesamten Gehaltsschätzungen nicht wesentlich verzerrt. Für das Projekt wurden keine Mineralreserven geschätzt.

Angesichts der eingeschränkten Variabilität und des Fehlens einer klar definierten Anisotropie in den Daten wurde die Gehaltsschätzung unter Anwendung der Inverse Distance Squared- (ID2)-Interpolationsmethode durchgeführt. Es wurde eine planare Ellipsoid-Suchstrategie angewandt, um die allgemeine Geometrie der mineralisierten Zonen widerzuspiegeln und eine angemessene räumliche Gewichtung während der Schätzung sicherzustellen.

Die Dichtewerte wurden anhand von Messungen der Schüttdichte von Bohrkernproben mit einer durchschnittlichen Probenlänge von 0,5 m geschätzt. Um die Konsistenz mit den bei der Ressourcenschätzung angewandten Analyseintervallen zu gewährleisten, wurden die Dichtewerte zu 1,0-m-Intervallen zusammengesetzt. Insgesamt standen 109 Mischproben im hochgradigen Bereich und 396 Mischproben im niedriggradigen Bereich zur Verfügung. Die Blockdichte wurde unter Anwendung der Inverse Distance Squared- (ID2)-Interpolation sowohl im hochgradigen als auch im niedriggradigen Mineralisierungsbereich unter Anwendung derselben Suchstrategie wie für den Urangehalt geschätzt.

Alle Blöcke wurden anhand des Bohrabstands, der geologischen Vertrauenswürdigkeit und der nachgewiesenen Beständigkeit der Mineralisierung innerhalb der modellierten Mineralisierungsbereiche als angedeutete Mineralressourcen klassifiziert. Anschließend wurden mit der Software Deswik Stope Optimizer (DSO) potenziell abbaubare Formvolumina generiert, um die angedeuteten Blöcke auf Volumina einzuschränken, die für eine spätere wirtschaftliche Förderung als angemessen erachtet werden. Die gemeldeten Mineralressourcen beinhalten interne Verwässerungen innerhalb der Untertage-MSO-Formvolumina (Mineable Shape Optimizer). Es wurden keine zusätzlichen Verwässerungs- oder Gewinnungsfaktoren angewandt.

Weitere technische Details:

Ein technischer Bericht über das Projekt PLN und die erste Ressourcenschätzung für die JR Zone, der von SLR International Corporation gemäß National Instrument 43-101 erstellt wurde, wird innerhalb von 45 Tagen bei SEDAR eingereicht werden.

Über das Projekt Patterson Lake North:

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Patterson Lake North (PLN) mit einer Fläche von 44.613 Hektar befindet sich am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in der Nähe der hochgradigen Uranlagerstätten Triple R von Paladin und Arrow von NexGen Energy, einem Gebiet, das dabei ist, sich zum nächsten wichtigen Entwicklungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan zu entwickeln. Das Projekt PLN umfasst das 4.074 Hektar große Konzessionsgebiet Patterson Lake North, in dem die Uranlagerstätte der Zone JR lagert, ca. 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Paladin, das 20.675 Hektar große Konzessionsgebiet Minto und das 19.022 Hektar große Konzessionsgebiet Broach, in dem sich die Zone Tetra befindet, die neueste Entdeckung von F3, 13 km südlich der Lagerstätte Zone JR. Alle drei Konzessionsgebiete, aus denen das Projekt PLN besteht, haben einen Zugang über die Provinzstraße 955.

Qualifizierte Sachverständige:

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Mineralressourcen für die Lagerstätte JR Zone wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen in National Instrument 43-101 erstellt und von Mark Mathisen, C.P.G., einem Mitarbeiter von SLR International Corporation und unabhängig von F3, bewertet. Herr Mathisen ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und S-K 1300. Die Mineralressourcen wurden gemäß den CIM-Definitionsstandards (2014, übernommen 2019), die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden und mit den Definitionen in S-K 1300 übereinstimmen, als angedeutet klassifiziert. Herr Mathisen hat den Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Mineralressourcenschätzung geprüft und genehmigt.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Ressourcenschätzung, wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., President & COO von F3 Uranium Corp, einem qualifizierten Sachverständigen, genehmigt. Herr Ashley hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die veröffentlichten Daten verifiziert.

Diese Pressemitteilung kann sich auf benachbarte Konzessionsgebiete beziehen, an denen F3 Uranium keine Beteiligung hält, und der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu diesen Konzessionsgebieten zu überprüfen. Die Mineralisierung auf diesen benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im PLN-Projekt.

Über F3 Uranium Corp.:

F3 ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die hochgradige Lagerstätte Zone JR und die neu entdeckte Zone Tetra, 13 km südlich im Gebiet PW in seinem Projekt Patterson Lake North (PLN) im westlichen Athabasca-Becken, konzentriert. F3 verfügt derzeit über 3 Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken: Patterson Lake North, Minto und Broach. Auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens in Saskatchewan lagern einige der weltweit größten hochgradigen Uranlagerstätten, unter anderem das Projekt Triple R von Paladin und das Projekt Arrow von NexGen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung, einschließlich Aussagen zur Verfolgung zusätzlicher Ziele, erwarteter Bohrprogramme und anderer Explorationspläne und -aussichten für das Athabasca-Becken und die Projekte des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung auf der Basis der ihr derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

