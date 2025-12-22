W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Block-Prozess

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Block-Prozess:

"Im Fall Block schaut die Öffentlichkeit fasziniert zu - aber in den unzähligen anonymen Fällen, die nie eine Zeitung oder ein Onlineportal erreichen, ist der Schmerz derselbe. Nur ohne Publikum. Kinder, die in solche Konflikte hineingezogen werden, tragen die Folgen oft ein Leben lang. Sie werden Zeugen von Anschuldigungen, die sie nicht einordnen können. Sie erleben Loyalitätskonflikte, die kein Kind aushalten sollte. Konflikte, die sich wie Ketten um ihre Entwicklung legen. Im Fall Block geschieht das vor laufenden Kameras. In anderen Familien beim Jugendamt oder am Küchentisch. Jene Kinder sind die eigentlichen Verlierer dieser Geschichten. Nicht auf den Titelseiten, sondern zu Hause, hinter geschlossenen Türen. Das wahre Drama spielt dort, wo niemand hinschaut."/yyzz/DP/he

