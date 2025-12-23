Bechtle: Strategisch gut positioniert für den nächsten Investitionszyklus des Bundes ab 2026
Bechtle ist der IT-Partner für die Digitalisierung der öffentlichen Hand
Bechtle gehört zu den größten IT-Dienstleistern Europas und ist in Deutschland ein Schwergewicht bei der Versorgung von Unternehmen und Behörden mit Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen bietet ein integriertes Portfolio aus IT-Beratung, Infrastruktur- und Cloudlösungen, Cybersecurity, Managed Services und digitalen Arbeitsplatzkonzepten. Bechtle kombiniert den Handel mit Hard- und Software mit projektbezogenen Dienstleistungen und langfristiger Betreuung komplexer IT-Landschaften. Mit über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern und mehr als 15 000 Beschäftigten hat sich Bechtle als verlässlicher IT-Partner für große Organisationsstrukturen etabliert – von Konzernen über den Mittelstand bis hin zum öffentlichen Sektor. Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene werden beim Aufbau sicherer, effizienter und digitalisierter Verwaltungsprozesse unterstützt. Das reicht von klassischer IT-Infrastruktur über moderne Software-Plattformen bis zu spezialisierten Sicherheitslösungen und Cloudservices.
|
Endlos Turbo Long 29,8878 open end: Basiswert Bechtle
DQ6N30
Quelle: DZ BANK: Geld 23.12. 08:17:03, Brief 23.12. 08:17:03
|1,37 EUR
|1,42 EUR
|0,00%
|Basiswertkurs: 43,500 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 22.12.
|Basispreis
|29,8878 EUR
|Knock-Out-Barriere
|29,8878 EUR
|Hebel
|3,06x
|Abstand zum Basispreis in %
|31,29%
|Abstand zum Knock-Out in %
|31,29%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
