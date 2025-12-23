W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Handelspolitik

USA kündigen Zölle auf chinesische Halbleiter an

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: crystal51/Shutterstock.com

Die US-Regierung will ab Juni 2027 ⁠Zölle ‍auf chinesische Halbleiter erheben. Die Höhe der ‌Abgaben werde mindestens einen Monat im ‍voraus bekanntgegeben, teilte die Regierung am Dienstag mit. Der Ankündigung ging eine ‍einjährige Untersuchung der ⁠chinesischen Chipimporte in die USA voraus.

Diese ‍war noch von der Vorgängerregierung eingeleitet ⁠und vom US-Handelsbeauftragten geleitet worden. "Chinas Versuch, eine Vormachtstellung in der ‍Halbleiterindustrie ‌zu erlangen, ist unangemessen und belastet oder beschränkt den Handel der USA", erklärte die Regierung. Daher seien Gegenmaßnahmen gerechtfertigt.

