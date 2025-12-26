Ölpreise deutlich tiefer - Sorgen vor höherem Angebot aus Russland
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 61,26 US-Dollar. Das waren 98 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 1,00 Dollar auf 57,35 Dollar.
Eine mögliche Lösung im Ukrainekrieg könnte zu einem höheren Angebot russischen Öls auf den Weltmärkten führen, sagten Händler. Das Geschäftsvolumen war dünn. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel nach der eintägigen Weihnachtspause wieder im gewohnten Umfang läuft, blieben viele europäische Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen./he
