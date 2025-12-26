W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kaum verändert - S&P erneut mit Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause nur wenig verändert geschlossen. In Europa blieben die Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor.

Der Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 48.710,97 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,03 Prozent auf 6.929,94 Punkte nach unten. Bei knapp 6946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 rutschte um 0,05 Prozent auf 25.644,39 Punkte ab.

Rohstoffwerte gehörten vor dem Hintergrund der anhaltenden Rekordjagd bei Gold, Silber und Kupfer zu den größeren Gewinnern. So legten Freeport McMoran um 2,2 Prozent zu und Southern Copper gewannen 0,9 Prozent.

Nvidia stiegen als einer der besten Werte im Nasdaq 100 um 1,0 Prozent. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hieß es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders CNBC, demzufolge Nvidia Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt.

Warner Brothers Discovery verloren 1,4 Prozent. Der "New York Post" zufolge könnte Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurückziehen und den Verwaltungsrat wegen dessen Handlungen im Kaufprozess verklagen.

Target kletterten um 3,1 Prozent nach oben. Laut "Financial Times hat der Investor Toms Capital Investment Management einen signifikanten Anteil an dem Einzelhändler erworben./he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SP Group
Nvidia
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Warner Bros
Freeport-McMoRan
Target

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
US-Tech-Aktien bleiben gefragt zum Start in die Weihnachtswoche22. Dez. · dpa-AFX
US-Tech-Aktien bleiben gefragt zum Start in die Weihnachtswoche
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden