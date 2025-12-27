IRW-News: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed bringt neues Produkt VIVI Cap Smart auf den Markt und erweitert sein Portfolio um ein digitales Gesundheitsangebot

IRW-PRESS: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed bringt neues Produkt VIVI Cap Smart auf den Markt und erweitert sein Portfolio um ein digitales Gesundheitsangebot

Die integrierte smarte Technologie baut auf der bewährten VIVI-Plattform von TempraMed auf und bietet eine zuverlässige Medikamentenverwaltung für Personen, die lebensrettende Medikamente einnehmen.

Highlights:

· Erweitert das Produktportfolio von TempraMed und fügt eine digitale Komponente zur Nachverfolgung der Medikamenteneinnahme hinzu

· Eröffnet umfangreiche Möglichkeiten für Pharmaunternehmen und Gesundheitsdienstleister für Echtzeitdaten zur Nachverfolgung der Compliance, Wirksamkeit, Nebenwirkungen und anderer wichtiger Informationen.

· Ergänzt das Produktangebot um ein Abonnementmodell mit der verbundenen mobilen Anwendung.

· Das digitale Angebot sorgt für wiederkehrende Einnahmen durch monatliche Abonnements und eine wertvolle Kundendatenbank.

· Strategischer Schritt im Übergang von TempraMed zu einer umfassenderen, ganzheitlich patientenorientierten Plattform, die physische Geräteinnovationen mit digitalen Tools kombiniert.

Vancouver, BC - 26. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen), ein Innovator im Bereich Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, die Einführung seines neuen Produkts VIVI Cap Smart bekannt zu geben, einer Weiterentwicklung seines Flaggschiffprodukts VIVI Cap. Das neue Gerät erweitert das Produktportfolio von TempraMed durch die Integration digitaler Gesundheitsfunktionen in seine bewährte passive Temperaturschutztechnologie.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82317/TMEDPR_1226_VIVICapSmartFINAL_DePRcom.001.jpeg

VIVI Cap Smart baut auf dem Erfolg des ursprünglichen VIVI Cap auf, das Insulin- und GLP-1-Pens kontinuierlich vor Temperaturschwankungen schützt, ohne dass ein Eingreifen oder eine Wartung durch den Benutzer erforderlich ist. Insulin und GLP-1 können bei Temperaturen außerhalb der Raumtemperatur ihre Wirksamkeit verlieren oder Schaden nehmen, was zu einer suboptimalen Behandlung führt. Mit seiner proprietären, für die Raumfahrt entwickelten Technologie schützt das Produktportfolio von TempraMed Insulin und andere lebensrettende Medikamente vor Qualitätsverlusten, wodurch Medikamentenverschwendung und negative Behandlungsergebnisse bei Patienten reduziert werden.

VIVI Cap Smart verfügt über eine integrierte digitale Ebene, die die tägliche Medikamentenverwaltung unterstützt, indem sie es Benutzern ermöglicht, den Zeitpunkt der Injektion automatisch zu verfolgen und über eine optionale verbundene mobile Anwendung ein genaues Protokoll über den Insulinverbrauch zu führen. Diese wichtigen Daten können gespeichert, verfolgt und an Gesundheitsdienstleister weitergegeben werden, um einen umfassenden Behandlungsplan zu gewährleisten.

Die Einführung von VIVI Cap Smart ist ein strategischer Schritt in der Entwicklung von TempraMed hin zu einer umfassenderen ganzheitlich patientenorientierten Plattform, die physische Geräteinnovationen mit digitalen Werkzeugen kombiniert, um die tägliche Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen zu vereinfachen.

VIVI Cap Smart wurde entwickelt, um die bestehende Produktfamilie von TempraMed durch digitale Funktionen zu ergänzen, die die Einhaltung der Therapie, die Nachverfolgung und die Kommunikation mit Pflegekräften und medizinischem Fachpersonal unterstützen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

· Temperaturschutz: Erhält die Integrität der Medikamente mithilfe einer proprietären, patentierten Technologie: rund um die Uhr, vollständig passiv, wartungsarm, stromunabhängig.

· Anzeige des Injektionszeitpunkts: Zeigt die seit der letzten Injektion verstrichene Zeit direkt auf dem Gerät deutlich an.

· Digitales Logbuch: Zeichnet Injektionszeiten und vom Benutzer eingegebene Dosierungsinformationen über eine optionale, mobil verbundene Anwendung auf.

· Datenaustausch: Ermöglicht den Export von Informationen, um die Zusammenarbeit mit Pflegekräften und Gesundheitsdienstleistern im Rahmen eines vernetzten Gesundheitsmodells zu unterstützen.

Das Leben mit einer chronischen Erkrankung erfordert ständige Aufmerksamkeit und Entscheidungen, sagte Ron Nagar, Chief Executive Officer von TempraMed. Wir freuen uns sehr über die Markteinführung von VIVI Cap Smart, der nächsten Generation unseres Kernprodukts VIVI Cap mit digitaler Konnektivität. Mit VIVI Cap Smart erweitern wir unsere proprietäre Technologie, um nicht nur den Schutz von Medikamenten zu gewährleisten, sondern auch die alltäglichen Herausforderungen beim Erinnern und Verwalten wichtiger Injektionen zu bewältigen. Dies spiegelt unsere umfassendere Strategie wider, praktische, benutzerorientierte Lösungen anzubieten, die die Belastung durch Langzeitpflege verringern. Auch in Zukunft werden wir unser Produktportfolio unter Verwendung unserer Kerntechnologie weiter ausbauen, um Patienten weltweit besser versorgen zu können.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie - darunter VIVI Cap und VIVI Epi - und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente - überall und jederzeit. Mit Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medienkontakt

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, prognostizieren, schätzen, erwarten, Strategie, zukünftig, wahrscheinlich, könnte, sollte, wird und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82317

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82317&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88024B1022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.