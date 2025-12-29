W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Netanjahu kündigt Auszeichnung Trumps mit Israel-Preis an

Uhr
PALM BEACH/TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Auszeichnung von US-Präsident Donald Trump mit dem Israel-Preis angekündigt. Netanjahu sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump in Florida, Trump habe "viele Konventionen gebrochen". Dann hätten Menschen zu ihrer Überraschung aber doch gemerkt, "vielleicht hatte er nach allem doch recht".

Daher werde auch Israel eine Konvention brechen und Trump mit einem Preis auszeichnen, der noch nie an einen Menschen ohne israelische Staatsangehörigkeit verliehen worden sei. Dies habe der israelische Erziehungsminister Joav Kisch während des Mittagessens telefonisch mitgeteilt.

Trump solle mit dem Preis für "seine herausragenden Verdienste" für Israel und das jüdische Volk ausgezeichnet werden. Dies sei das "überwältigende Gefühl der Israelis über das gesamte Spektrum hinweg". Der Israel-Preis ist die höchste Auszeichnung des Landes./le/DP/he

