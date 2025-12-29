Trading-Chance Erdgas: Bearishe Prognose

Rückblick

2025 waren die Energierohstoffe insgesamt schwach. Einzig Heizöl konnte Stand heute zulegen und gewann gut 9 Prozent hinzu. Benzin sank im Preis um 9 Prozent, WTI Crude Oil gab 12 Prozent im Preis nach und Erdgas büßte um knapp 13 Prozent gegenüber dem Jahresbeginn ein.

Wie und warum Forecasting funktioniert

Märkte bewegen sich nicht zufällig! Hinter den Preisbewegungen und Trends bei Rohstoffen stehen fundamentale Prozesse, die auf realer Nachfrage und realem Angebot basieren. Zu spezifischen Zeiten wird mehr nachgefragt, als in anderen, weshalb es auch saisonale Muster gibt. Da jeder Rohstoff individuell eigene Verwendungszwecke hat, gibt es Dependenzen zu anderen Rohstoffen. Wussten Sie beispielsweise, dass der Rohölpreis fast 1:1 deckungsgleich mit dem Preis von Reis läuft? Das liegt daran, dass im Produktionsprozess von Reis Rohöl eine gewichtige Rolle spielt. Die Saat wird oft mit Flugzeugen über den Reisfeldern zerstreut, es wird später maschinell (früher mit Ochsen) geerntet. Da Reis primär in Asien produziert wird, muss es dann auch noch transportiert werden. Wenn also der Rohölpreis sich drastisch verteuert, wird auch Reis teurer. Das ist nur ein Beispiel, welches die Intermarket-Beziehungen fundamental erklärt.

Wir könnten nun mit diesem Wissen hergehen und ein Prognosemodell für den Reispreis an den Terminmärkten konzipieren. Sinngemäß würde es lauten: „Wenn der Rohölpreis in den vergangen x Wochen stark gestiegen ist, dann folgt der Reispreis und steigt seinerseits mit x Wochen Zeitversatz“.

Direkte Korrelationen lassen sich im Trading kaum ausnutzen. Denn was nützt es, wenn ich weiß, dass der Nasdaq sich in 95% der Fälle genauso bewegt wie der S&P 500? Ich müsste dazu wissen, was der S&P 500 machen wird. Und wenn ich das weiß, kann ich ihn auch direkt handeln. Das hilft uns also nicht. Das Schöne ist aber, dass es Intermarket-Beziehungen, wie in unserem Beispiel von Reis und Rohöl, gibt bei denen es eine Ursache-/Wirkungs-Verzögerung besteht. Der Einflussnehmende Markt bildet jetzt einen Trend aus, verbilligt oder verteuert sich, und der Referenzmarkt folgt mit einem spezifischen Zeitversatz. Dieser Zeitversatz ist von Markt zu Markt unterschiedlich und hängt mit Produktions- und Nachfragezyklen zusammen. Bei Zinsmärkten ist die Ursache-/Wirkungs-Verzögerung oft zwei bis zweieinhalb Jahre. Der Zeitversatz zwischen einer Preisveränderung bei Futtermitteln, wie Mais (Schweinemast) und der Reaktion des Fleischmarktes Magerschwein beträgt fünf bis sechs Monate, weil das der typische Mast-Zeitraum bei Schweinen ist. Es mag sicher nicht das schönste Beispiel sein, insbesondere für Tierfreunde, aber es zeigt, woher die spezifischen Zeitverzögerungen rühren. Auch Währungen spielen beim Forecasting eine Rolle. Für die Prognose des Rohölpreises ziehen wir beispielsweise die Wechselkurs-Relation zwischen den größten Exporteuren und Importeuren heran. Die Währungen von Saudi Arabien, USA, Russland und China taugen ausgezeichnet für die Konzeption eines Rohöl-Forecasts, wie wir gleich sehen werden. Für Erdgas werden unter anderem der Dollar und noch ein weiterer Faktor bemüht.

Schwäche bis Ende Februar zu erwarten

Unsere Intermarkets zeichnen bis in die letzte Februar-Woche hinein eine abwärts gerichtete Tendenz vor. Wie wir anhand der historischen Schwünge nachvollziehen können, ist unser Prognose-Instrument ziemlich treffsicher. Eine Korrektur bis Herbst 2024, der anschließende Anstieg bis März 2025, die darauffolgende Abwärtsbewegung bis August ´25 und die jüngste Rallye bis November wurden mit 1.5 Jahren Vorlauf bereits korrekt vorgezeichnet.

Seitdem zeigt der Forecast abwärts. Diese Prognose zeigt ein Ende der Baisse-Welle um den 23. Februar 2026 vor. Von da an soll sich der Preis wieder erholen.

Fazit

Eine weitere Chance auf der kurzen Seite, nachdem wir jüngst Silber für die Shortseite als Trading-Gelegenheit im Gepäck hatten. Bei Erdgas zeigen für die kommenden Wochen sowohl die Saisonalität, wie auch die Intermarkets in die gleiche Richtung: abwärts! Damit auch Sie an einer möglichen Fortsetzung der Abwärtsbewegung partizipieren können, haben wir ein geeignetes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 5,026 USD. Bei einem aktuellen Preis von 3,8 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,1. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PK43M0.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4,8 bis 5 USD

Unterstützungen: 3,2 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Basiswert Erdgas WKN PK43M0 ISIN DE000PK43M04 Basispreis 5,026 USD K.O.-Schwelle 5,026 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,10 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

