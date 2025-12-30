DAX-FLASH: Kaum Bewegung zum Ende eines starken Börsenjahres

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.370 Punkte, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr final geschlossen.

Nach einem Anstieg um mehr als 22 Prozent bleiben viele Anleger der Börse zwischen den Jahren fern. Unter diesen Voraussetzungen wird das Jahr 2025 wahrscheinlich als bestes Dax-Jahr seit 2019 zu Ende gehen - mit dem Rekord von 24.771 Punkten in Schlagweite. Das deutsche Kursbarometer hat damit 2025 deutlich besser abgeschnitten als der EuroStoxx und auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial.

Geringe Handelsumsätze und Neugewichtungen zum Monats-, Quartals- und Jahresende könnten am Dienstag allerdings bei Einzel- und Sektorwerten nochmals für erratische Kursausschläge sorgen. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management kann in dem Umfeld einer stark verkürzten Handelswoche "jeder noch so kleine Geldfluss überproportionale Spuren hinterlassen".

Unterdessen bleibt die Lage in der Ukraine Thema. Der russische Präsident Wladimir Putin will seine Position bei den Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump nach Kremlangaben wegen eines angeblichen Terroranschlags Kiews überarbeiten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Anschuldigungen als Lüge zurück./tih/jha/