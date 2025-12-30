IRW-News: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex schließt Aktienübertragung von Horzum A.S. ab und stellt Update zum Betrieb der Mine Pinargözü bereit

IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex schließt Aktienübertragung von Horzum A.S. ab und stellt Update zum Betrieb der Mine Pinargözü bereit

TORONTO, ON - 30. Dezember 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu seiner Pressemitteilung vom 12. Dezember 2025 bezüglich des Erwerbs der vollständigen Eigentumsrechte an Horzum A.. zu geben, das die hochgradige Mine Pinargözü in der Provinz Adana in der Türkei betreibt.

Das Unternehmen bestätigt, dass der Aktienübertragungsprozess für Horzum A.. nun abgeschlossen ist. Alle erforderlichen Beschlüsse des Board of Directors wurden gefasst, die entsprechenden Aktienzertifikate wurden ordnungsgemäß indossiert und an Pasinex übergeben, ebenso wurden die erforderlichen Eintragungen im türkischen Handelsregister vorgenommen. Damit besitzt Pasinex Arama ve Madencilik A (Pasinex Arama) Horzum A.. nun zu 100 Prozent.

Nach Abschluss der Aktienübertragung und der Unternehmensregistrierungen wird Horzum A.. seinen Board of Directors offiziell neu zusammenstellen und aktualisierte Richtlinien für die Unternehmensführung, Befugnisse und Unterschriften implementieren. Das Unternehmen wird dann mit der Umsetzung seines Betriebsplans für 2026 fortfahren.

Update zum Betrieb in Pinargözü

Die jüngsten Aktivitäten am Standort Pinargözü spiegeln den kontinuierlichen Fortschritt des Betriebs und die Bereitschaft für eine erweiterte Entwicklung wider. Im Laufe des Dezembers hat Pasinex den Bau eines 10 mal 20 Meter großen Materialverlade- und Sortierbereichs vor dem Stollen 541 abgeschlossen, Betonbarrieren und Drahtzäune um die Bau- und Parkflächen installiert und die Renovierungsarbeiten an den Büroeinrichtungen vor Ort vorangetrieben. Bei den Treffen mit den Technik-, Produktions- und Finanzteams standen die kurzfristige Betriebsplanung und die Prioritäten für die Umsetzung im Mittelpunkt.

Die Produktion in Pinargözü wird fortgesetzt, wobei zuvor abgebautes Material nach Fertigstellung des externen Haldenbereichs nun an die Oberfläche gebracht wird. Ende Dezember waren die Vorräte des über Tage auf Halde geschütteten Zinksulfidmaterials auf etwa 340 Tonnen angestiegen. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner laufenden Logistik- und Verarbeitungsplanung auch nahegelegene Zerkleinerungs- und Erzanreicherungsanlagen evaluiert.

Gesundheits-, Sicherheits- und Schulungsinitiativen haben weiterhin Priorität. Es wurden keine Zwischenfälle am Standort gemeldet, und das Bergbaupersonal wurde den ganzen Monat über regelmäßig geschult.

Kommentar der Geschäftsleitung

Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, erklärte: Der Abschluss der Horzum-Aktienübertragung vor Jahresende ist ein wichtiger Meilenstein für Pasinex. Mit der nun gesicherten vollständigen Eigentümerschaft sind wir gut positioniert, um unsere Pläne für 2026 in Pinargözü voranzutreiben, wo die laufenden Standortverbesserungen, die stabile Produktion und die wachsenden Halden an abgebautem Erz die Stärke des Projekts und des Betriebsteams vor Ort widerspiegeln.

Qualifizierter Sachverständiger

Jonathan Challis, Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und Chartered Engineer, ist der gemäß NI 43-101 qualifizierte Sachverständige für die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung. Herr Challis hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Challis ist Direktor des Unternehmens.

Warnhinweis

Das Unternehmen hat keinen aktuellen technischen Bericht erstellt, der eine Mineralressourcenschätzung gemäß der Definition in den Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines (Mineralressourcen und -reserven, Definitionen und Richtlinien) enthält, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions (Ständiger Ausschuss für Reservendefinitionen des CIM) erstellt und vom CIM Council (CIM-Rat) verabschiedet wurden, und es wurden keine Verfahren zur Klassifizierung der Mineralisierung im Rahmen der National Instrument 43-101 (NI 43-101) durchgeführt. Das Unternehmen hat derzeit nicht die Absicht, einen NI 43-101-konformen technischen Bericht zu erstellen.

Horzum A.. hat bei seinen Explorationsarbeiten nicht die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren gemäß NI 43-101 befolgt und keine unabhängigen Drittlabors für die Analyse der Proben hinzugezogen.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Horzum A.. besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargözü in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoffbroker an Zinkschmelzen und -raffinerien.

Pasinex besitzt 100 % von Sarkaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet.

Pasinex besitzt außerdem eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Mineralien zu explorieren und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

Ian D. Atacan

Ian D. Atacan-

Direktor und CFO

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

