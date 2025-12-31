W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien Asien: Verluste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten am Mittwoch geöffneten asiatischen Aktienmärkte sind tiefer aus dem Handel gegangen. In Sydney gab der S&P/ASX 200 um 0,03 Prozent auf 8.714,31 Punkte nach. Das Jahresplus liegt bei knapp sieben Prozent.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor am Mittwoch 0,87 Prozent auf 25.630,54 Punkte. 2025 hat er aber um knapp 28 Prozent zugelegt. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fiel um 0,46 Prozent auf 4.629,94 Punkte. Die Börse in Tokio hatte bereits am Dienstag ihren letzten Handelstag in 2025./he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden