W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Anleihen: Leichte Kursverluste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,07 Prozent auf 112,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,14 Prozent.

Die veröffentlichten Konjunkturdaten belastete den Markt etwas. In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entgegen den Erwartungen von Experten weiter verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 16.000 auf 199.000, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.

Die Renditen haben 2025 nachgegeben. US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder Druck auf die Notenbank Fed ausgeübt, die Zinsen zu senken. So werden im kommenden Jahr in den Vereinigten Staaten weitere Leitzinssenkungen erwartet./he

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 30.12.2025
Dax visiert minimales Plus am letzten Handelstag eines starken Jahres angestern, 08:34 Uhr · onvista
Dax visiert minimales Plus am letzten Handelstag eines starken Jahres an
Vorbörse 29.12.2025
Dax visiert nach Weihnachtspause weitere Gewinne an29. Dez. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverlustegestern, 10:25 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden