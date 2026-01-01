ROUNDUP: Russische Besatzung meldet mehr als 24 Tote durch Beschuss

HENITSCHESK/MOSKAU (dpa-AFX) - Im russisch kontrollierten Teil des Gebiets Cherson sollen der Besatzungsverwaltung zufolge mehr als 24 Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden sein. Ein Café im Dorf Chorly am Schwarzen Meer sei von drei Drohnen getroffen worden, als dort Silvester gefeiert wurde, teilte Verwaltungschef Wladimir Saldo auf Telegram mit. Er sprach morgens zunächst von 24 Toten, sagte aber später, dass die Zahl höher liege.

Das russische Außenministerium sprach von einem Terroranschlag, bei dem auch 50 Menschen verletzt worden seien. Auch Kremlchef Wladimir Putin ließ sich von Saldo informieren, wie das Präsidentenamt mitteilte.

Der ukrainische Generalstab wies die Darstellung als falsch und typische russische Desinformation zurück. Ziel der Russen sei es, mit solchen Falschbehauptungen Einfluss auf die Partner der Ukraine und den Verlauf der Friedensverhandlungen zu nehmen.

Ukraine weist Vorwürfe zurück

"Die Verteidigungskräfte der Ukraine halten sich an die Normen des humanitären Völkerrechts und führen ausschließlich Angriffe auf militärische Ziele des Feindes, Objekte des Brennstoff- und Energiekomplexes der Russischen Föderation und andere legitime Ziele durch, mit dem Ziel, das militärische Potenzial des Aggressorlandes zu verringern", sagte der Sprecher des Generalstabs der Agentur Interfax-Ukraine zufolge.

Unabhängige Berichte und eine Bestätigung der hohen Totenzahl gab es nicht. Fotos und Videos in sozialen Netzwerken lassen schließen, dass ein Restaurant in dem kleinen Ferienort auf einer Halbinsel ausgebrannt ist. "Ein Kind kam ums Leben", schrieb Saldo, der wegen des Vorfalls auch den Friedenswillen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj infrage stellte.

Empörung in Russland

Auch die Russisch-orthodoxe Kirche und Parlamentsabgeordnete reagierten empört. Die russische Justiz eröffnete ein Verfahren wegen Terrorismus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates, Ex-Präsident Dmitri Medwedew, kündigte im Gespräch mit Tass einen Vergeltungsschlag gegen die Organisatoren des Anschlags an. Der proukrainische Telegramkanal Exilenova kommentierte, es habe schon früher ähnliche Angriffe gegeben, wenn sich Besatzungssoldaten zu Feiertagen versammeln.

Das Gebiet Cherson im Süden der Ukraine ist entlang des Flusses Dnipro geteilt. Der nördliche Teil mit der Gebietshauptstadt Cherson steht unter ukrainischer Kontrolle. Der südliche Teil mit der Küste ist von russischen Truppen besetzt./fko/DP/zb