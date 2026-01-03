W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bondi: Maduro in New York angeklagt

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores sind nach Angaben von US-Justizministerin Pam Bondi in New York angeklagt worden. Maduro würden unter anderem Verbrechen in Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen, teilte Bondi auf der Plattform X mit. US-Eliteeinheiten hatten den autoritären Staatschef und seine Ehefrau in der Nacht zum Samstag bei einem Angriff auf Venezuela festgenommen und außer Landes gebracht./ngu/DP/he

