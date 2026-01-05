W​e​r​b​u​n​g ausblenden

China nach Maduro-Ergreifung: 'Kein Land darf Weltpolizist spielen'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PEKING (dpa-AFX) - China übt weiter deutliche Kritik an der Ergreifung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte. "Wir haben nie geglaubt, dass irgendein Land die Rolle eines Weltpolizisten spielen darf, noch akzeptieren wir, dass sich irgendein Land als Weltrichter brüsten darf", sagte Außenminister Wang Yi beim Treffen mit seinem pakistanischen Amtskollegen Ishaq Dar in Peking, ohne die USA direkt zu nennen.

Das Völkerrecht sollte die Souveränität und Sicherheit aller Nationen schützen, erklärte Pekings Chefdiplomat. China habe sich stets gegen die Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen ausgesprochen, sagte Wang. China ist wegen seiner Ölimporte aus Venezuela ein wichtiger Wirtschaftspartner des südamerikanischen Landes./jon/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

China verurteilt US-Angriff auf Venezuelagestern, 10:58 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden