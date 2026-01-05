Konjunkturhoffnungen treiben Dax auf Rekordhoch
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Frankfurt/Main (dpa) - Die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr hat den Dax am Montag auf ein Rekordhoch getrieben. Mit einem Anstieg bis auf 24.777 Punkte ließ der deutsche Leitindex seine alte Bestmarke aus dem Oktober bei 24.771 Punkten hinter sich.
