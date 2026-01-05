Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu CSU-Kurs bei der Kernenergie
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu CSU-Kurs bei der Kernenergie:
"Der CSU-Zickzackkurs zur Kernenergie folgt dem Zeitgeist. Nach aktuellen Umfragen befürworten 55 bis 67 Prozent der Deutschen eine Rückkehr zur Kernenergie. Werden sie nach dem Bau neuer Kernkraftwerke befragt, sind nur noch 32 Prozent dafür. Sollte eine Reaktorbaustelle auch nur entfernt in Wohnortnähe rücken, dürfte die Zustimmung auf null sinken."/yyzz/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer