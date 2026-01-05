ROUNDUP/Aktien New York: Dow auf Rekordhoch - Venezuela-Fantasie treibt Ölaktien

NEW YORK (dpa-AFX) - Am zweiten Handelstag des neuen Börsenjahres haben Investoren an den US-Aktienmärkten auf Ölwerte gesetzt. Am Montag im frühen Handel profitierten die Aktien der Öl- und Gasindustrie von der Aussicht auf gute Geschäfte in und mit Venezuela in der Zukunft. Der Leitindex Dow Jones Industrial ließ derweil die Höchstmarke von Mitte Dezember hinter sich und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt betrug der Aufschlag ein Prozent auf 48.885 Punkte.

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt an den US-Märkten ebenso wenig für Verunsicherung wie an anderen Börsen weltweit. Die USA hatten am Wochenende eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Das Vorgehen hat weltweit auch für Kritik gesorgt, vor allem von den Großmächten Russland und China.

Der Nasdaq 100 profitierte wie schon im vergangenen Jahr von den Erwartungen rund um die Künstliche Intelligenz. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Index legte um 0,8 Prozent auf 25.407 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann ein halbes Prozent auf 6.896 Punkte. Beiden Indizes blieben weitere Rekordmarken versagt.

Die Papiere von Chevron stiegen um 2,8 Prozent. Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Multi besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Potenzial in dem Land zu profitieren. Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die größten Erdölreserven weltweit.

Für die Anteilsscheine des Ölkonzerns ConocoPhillips ging es um 1,6 Prozent nach oben und Exxon Mobil gewannen 0,6 Prozent. Die Papiere des Ölfeldausrüsters Baker Hughes gewannen 4,5 Prozent. Halliburton stiegen um 7 Prozent und SLB (vormals Schlumberger ) um 7,5 Prozent.

Im Investorenfokus sind weiterhin Aktien von Speicherchip- und Halbleiterausrüstungs-Herstellern, die vom anhaltenden Optimismus in puncto Künstliche Intelligenz profitieren. Die Aktien von Applied Materials , Lam Research , ARM und KLA gewannen zwischen 4 und 5,5 Prozent./bek/jha/