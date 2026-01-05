TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 6. Januar 2026

 
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz
14:30 CHE: Alcon, außerordentliche Hauptversammlung, Vernier

TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/25
09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25
09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen 12/25
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/25
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/25 (2. Schätzung)

SONSTIGE TERMINE
DEU: 100. Jahrestag Gründung der Deutsche Luft Hansa AG. Vorgängergesellschaft der heutigen Deutsche Lufthansa AG

USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

HINWEIS:
RUS/SWE/FIN: Feiertag, Börsen geschlossen

