Der wahre Engpass im Uranmarkt – und warum er jetzt entscheidend wird

uranium · Quelle: tunasalmon/Shutterstock.com uranium
Der Blick vieler Anleger richtet sich im Uransektor noch immer auf Minen und Fördermengen. Doch der eigentliche Hebel liegt an einer ganz anderen Stelle der Wertschöpfungskette – dort, wo Angebot knapp ist, Alternativen rar sind und politische Entscheidungen plötzlich eine enorme Rolle spielen. Ein US-Unternehmen ist genau an diesem Nadelöhr positioniert und profitiert von einem Milliardenprogramm der Regierung, wachsendem Strombedarf durch KI-Rechenzentren und einer strategischen Neuausrichtung der Energiepolitik. Warum diese Konstellation außergewöhnlich ist, wie planbar die Nachfrage wirklich wird und weshalb sich daraus ein spannendes Trade-Setup ableiten lässt, zeigt der weitere Verlauf dieser Analyse.
Weiterleisen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
Das könnte dich auch interessieren
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 16.03.2025
Premium-Beiträge
Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnetheute, 17:24 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße