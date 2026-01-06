Der wahre Engpass im Uranmarkt – und warum er jetzt entscheidend wird

Der Blick vieler Anleger richtet sich im Uransektor noch immer auf Minen und Fördermengen. Doch der eigentliche Hebel liegt an einer ganz anderen Stelle der Wertschöpfungskette – dort, wo Angebot knapp ist, Alternativen rar sind und politische Entscheidungen plötzlich eine enorme Rolle spielen. Ein US-Unternehmen ist genau an diesem Nadelöhr positioniert und profitiert von einem Milliardenprogramm der Regierung, wachsendem Strombedarf durch KI-Rechenzentren und einer strategischen Neuausrichtung der Energiepolitik. Warum diese Konstellation außergewöhnlich ist, wie planbar die Nachfrage wirklich wird und weshalb sich daraus ein spannendes Trade-Setup ableiten lässt, zeigt der weitere Verlauf dieser Analyse.

Weiterleisen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung