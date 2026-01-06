EQS-News: www.fondsboutiquen.de: Infrastruktur-Investmentforum, Forum für digitale Vermögenswerte / Finanzplatz Frankfurt meets Wealth Management, Smart Impact Investing & Private Markets Excellence Forum

Emittent / Herausgeber: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN & FONDSBOUTIQUEN - Medienpartnerschaften, Programm, Moderation & MORE (PRIVATE MARKETS, DIGITAL ASSETS, WEALTH MANAGEMENT):



1. INFRASTRUKTUR-INVESTMENTFORUM (22.1.2026, Fulda)



„Willkommen auf der Plattform, die Brücken schlägt – zwischen Kapital und kommunaler Verantwortung, zwischen Ideen und Umsetzung. Das Infrastruktur-Investmentforum bringt Menschen zusammen, die den Wandel aktiv gestalten wollen: Investoren, Vertreter kommunaler (Energie-) Unternehmen und politische Entscheidungsträger.

Im Mittelpunkt steht der gemeinsame Dialog – offen, partnerschaftlich und lösungsorientiert. Denn nur im Zusammenspiel von Finanzkraft, kommunaler Erfahrung und politischer Gestaltung entsteht die Grundlage für eine nachhaltige und zukunftssichere Energieinfrastruktur. Mit inspirierenden Begegnungen, neuen Perspektiven und Raum für Vernetzung bietet das Forum einen einzigartigen Rahmen, um den Austausch gezielt zu fördern und gemeinsam Wege in eine klimaneutrale Zukunft zu entwickeln.“

INFORMATION / ANMELDUNG "INFRASTRUKTUR-INVESTMENT-FORUM"

2.

FORUM FÜR DIGITALE VERMÖGENSWERTE (26.2.20256, Frankfurt)

„Das Forum für digitale Vermögenswerte (FDV) 2026 findet am 26. Februar 2026 zum zweiten Mal in Frankfurt statt und wird von Web3 Network und FINFOR organisiert. Dieses exklusive Event richtet sich an Berater vermögender Kunden, Investoren und Finanzexperten, die sich mit Bitcoin, Krypto-Assets und tokenisierten Vermögenswerten beschäftigen. Über 50 Experten und mehr als 200 Investoren diskutieren die neuesten Trends, regulatorische Rahmenbedingungen und Investitionsstrategien. Das Forum bietet eine einzigartige Gelegenheit für Networking und den Austausch über die Zukunft der digitalen Vermögensverwaltung.

Kostenfreie Teilnahme für Vermögensverwalter, Family Offices sowie Finanzberater (Berater vermögender Kunden und institutioneller Anleger).“

Event am Vorabend:

FINANZPLATZ FRANKFURT MEETS WEALTH MANAGEMENT (25.2.2026)INFORMATION / ANMELDUNG "FORUM FÜR DIGITALE VERMÖGENSWERTE" / "FINANZPLATZ FRANKFURT MEETS WEALTH MANAGEMENT"

3.

SMART IMPACT INVESTING EXCELLENCE FORUM (16.3. – 17.3.2025, Frankfurt)

Auf dem Smart Impact Investing Excellence Forum diskutieren Experten aus Family Offices, institutionelle Anleger und Stiftungen Lösungen für die Herausforderungen einer sich immer verändernden Welt. Nachhaltigkeit und Verantwortung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Lernen Sie von Keynotes, Investment Insights und aktuellen Praxisberichten, wie Sie Ihr Vermögen nachhaltig sichern und aufbauen können. Entdecken Sie innovative Lösungen für eine zukunftsfähige und verantwortungsvolle Investmentstrategie. Nutzen Sie die Chance, sich mit anderen Experten auszutauschen und von ihren Erfahrungen zu profitieren.

INFORMATION / ANMELDUNG "SMART IMPACT INVESTING EXCELLENCE FORUM"

PRIVATE MARKETS EXCELLENCE FORUM (16.3. – 17.3.2025, Frankfurt)

Auf dem Private Markets Excellence Forum diskutieren Experten aus Family Offices, institutionellen Anlegern und Stiftungen. Private Markets und die verantwortungsvolle Allokation in die Anlageklassen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Real Assets und Immobilien spielen eine wichtige Rolle.

Erfahren Sie in Keynotes, Investment Insights und aktuellen Praxisberichten, wie Sie Ihr Vermögen stabil und wachstumsorientiert sichern und aufbauen können.



INFORMATION / ANMELDUNG "PRIVATE MARKETS EXCELLENCE FORUM"



EXKURS: Zusatzinformation zum Thema „Veranstaltungen“ & Finanzplatz Frankfurt



FINANZPLATZ FRANKFURT meets PRIVATE MARKETS (Fulda & Frankfurt), Family Offices, Kommunen, Energiewende, INSTITUTIONELLE INVESTOREN, Private Equity, Due Diligence & Asset Management-Expertise & MORE --- LinkedIn-GruppeFinanzplatz Frankfurt am Main:



1. Das Thema Energiewende lässt sich mit dem Bereich Family Offices, Venture Capital & Startup-Ökosystem Frankfurt inhaltlich verbinden, wenn man es nicht als reines Infrastruktur- oder ESG-Thema, sondern als Transformations- und Innovationsprozess betrachtet. Gerade die Diskussion an Schnittstellen lädt viele Akteure zum Dialog ein, nicht nur in Frankfurt. Idealerweise könnte sich im Laufe der Zeit eine Brücke schlagen lassen zwischen kommunalen Herausforderungen, Asset Managern und unternehmerischen Kapital. Dieses Segment findet sich derzeit im Aubau, wir freuen uns auf die Diskussion in Fulda am 22.1.2025.



Input, Ideen und Anregungen zun Panel "Die Finanzierung der Energiewende" & Due Diligence "Investmentansätze" sind willkommen. Wir freuen uns auf die Diskussion mit folgenden Panelisten: Holger Pfleger (FOM Invest), Michael Teigeler (Stadtwerke Heidelberg), Dr. Jörg Christen (Hochschule Mainz) Hans-Christian Fröhlich (Stadtrat Ingelheim).



Kontakt (Input): info@markus-hill.com / +49 (0) 163 4616 179

(Information - Veranstaltung "Infrastruktur-Investmentforum" - Hans-Christian Fröhlich & Jürgen Scharfenorth - am 22.1.2026, Fulda - SIEHE KOMMENTARFELD).



INFORMATION / ANMELDUNG ZUR KONFERENZ "INFRASTRUKTUR-INVESTMENT-FORUM":

Panem Consulting – Ihre Geschäftsentwicklungspartner



"FINANZPLATZ FRANKFURT & HESSEN: Fondsboutiquen, kommunale Investitionen, Frankfurt, Impulse für einen neuen Dialog & FAMILY OFFICES und VENTURE CAPITAL, Forum für digitale Vermögenswerte – FDV (Markus Hill)

„Man hört nur die Fragen, auf die man vorbereitet ist“ (Goethe). In Gesprächen mit Fondsboutiquen, institutionellen Investoren und Akteuren am Finanzplatz Frankfurt taucht zunehmend ein Thema auf, das bisher erstaunlich wenig Aufmerksamkeit erhält: Welche Rolle können spezialisierte Asset Manager bei der Finanzierung kommunaler Investitionen spielen? Die Ausgangslage ist bekannt: Kommunen müssen gleichzeitig Energiewende, Digitalisierung, Infrastrukturmodernisierung und soziale Projekte vorantreiben – oftmals unter engen Budgetvorgaben. Der Kapitalbedarf wächst, während traditionelle Finanzierungswege nicht immer ausreichen. Wer sollte vielleicht mit wem sprechen?" (LINK ZUM BEITRAG IM KOMMENTARFELD).



INFORMATION / ANMELDUNG ZUR KONFERENZ "DIGITALES FORUM FÜR VERMÖGENSWERTE" (26.2.2025) & "FINANZPLATZ FRANKFURT MEETS WEALTH MANAGEMENT" (25.2.2026):

Forum für Digitale Vermögenswerte 2026 (FDV)



2. SMART IMPACT INVESTING & PRIVATE MARKETS am 16.3. & 17.3.2026: Wir freuen uns über die Unterstützung bei Panel (MH, Private Equity & MORE" & Medien) bei dieser Fachveranstaltung. (Information zu dem Format von Christian Hommens - SIEHE KOMMENTARFELD)



INFORMATION / ANMELDUNG ZUR KONFERENZ "SMART IMPACT INVESTING":

Smart Impact Investing Excellence Forum | Smart Bridges GmbH



INFORMATION / ANMELDUNG ZUR KONFERENZ "PRIVATE MARKETS":

Private Markets Excellence Forum | Smart Bridges GmbH



3. LinkedIn Gruppe FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN:

FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN



Vielen Dank an die Teilnehmer & Sponsoren der Veranstaltungen, EIN FROHES NEUES JAHR!

Markus Hill



PS: Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Alex J. Rauchenstein / Strategic Investment Advisors Group (SIA) beim FONDS professionell KONGRESS, Mannheim, 28.1. - 29.1.2026 & auf den Gedankenaustausch (Fondsboutiquen & USA-Formel - Kurzintro durch Markus Hill) mit Fondsselektoren.



INFORMATION / ANMELDUNG ZUR KONFERENZ "FONDS PROFESSIONELL KONGRESS":

FONDS professionell KONGRESS 2026 - Mannheim



LINK ZUM ORIGINAL-BEITRAG AUF LINKEDIN:

Posten | Feed | LinkedIn



EXKURS: Finanzplätze, Fondsboutiquen, Family Office, Frankfurt & Kultur - wofür interessiert sich Markus Hill in 2026?



1. Finanzplatz Frankfurt, Fondsboutiquen, Kommerz, Kultur & MORE - wir bedanken durch diese interessante Zusammenfassung von dritter Seiter („Snapshot“) durch Birgit Hass, FINFLUENCER CIRCLE.



Warum sind uns die im „Snapshot“ genannten Formate, Interviews und fachlichen Impulse immer so wertvoll?



Freude am Dialog, an Themen aus dem Bereich Kommerz & Kultur. Zudem unterstützen diese Aktivitäten auch die Kommunikation bei Spezialprojekten im Rahmen vom fachlichen Gedankenaustausch mit Investoren, Asset Management-Industrie, Presse und anderen Multiplikatoren. Mögliche Gebiete, welche sich über viele Jahre entwickelt haben: Fact-Finding-Mission, Due Diligence / Fondskonzepte / Research (Support – Studie „Alternative Investments, Immobilien & ESG“ – Sebastian Thürmer, Frankfurt – die Vorbereitungen für 2026 laufen) / Markteintritt, Seed Money (Feedback & „Machbarkeit“ inklusive Reality Check etc.), Financial Education. Kurzum: Diffusion von Wissen in einer Volkswirtschaft hilft vielen Marktteilnehmern, viele Investoren verfügen über exzellentes Knowhow und sind in der Regel stark an Vernetzung und fachlichem Gedankenaustausch interessiert. Das Profil von Birgit Hass war nicht vorher abgestimmt worden, unsere Interessen (MH Services-Team) wurden aber schon sehr gut „eingekreist“.



Welche Themen sind von Interesse in 2026?



Private Markets, Family Offices & Stiftungen – Due Diligence von Fondskonzepten, Fondsboutiquen & Infrastrukturinvestments, Studie „Alternative Investments, Immobilien & ESG“ (Sebastian Thürmer) DACH-Region & Asset Management, Asset Management & KI, Value Investing, Ökosystem „Finanzplätze“ – Input, Ideen & Anregungen zu diesen Themenbereichen sind immer willkommen:

info@markus-hill.com / +49 (0) 163 4616179 www.markus-hill.com



LinkedIn-Kommentar von Birgit Hass:



„🔎 Im Focus: Markus Hill – Der Multiplikator, der Finanzplatz Frankfurt vernetzt und Investor Education vorantreibt



Heute richten wir den Blick auf einen Mann, der seit Jahren dort wirkt, wo Finanzmärkte, Menschen und Ideen zusammenkommen: Markus Hill.



Als Asset Management Consultant und Kopf hinter www.fondsboutiquen.de sowie www.finanzplatz-frankfurt-main.de ist er weit mehr als ein Beobachter der Branche. Er ist ein Connector – einer, der Themen findet, sortiert, zuspitzt und genau die Menschen zusammenbringt, die im Kapitalmarkt-Ökosystem miteinander sprechen sollten.



Seine Bühne: Frankfurt. Und Finanzplätze im allgemeinen.



Sein Stil: dialogorientiert, neugierig, meinungsstark – und immer mit Blick auf Praxis und Wirkung.



🧭 Finanzplatz Frankfurt – nicht als Kulisse, sondern als System

Markus Hill denkt „Finanzplatz“ nicht als Schlagwort, sondern als Netzwerk aus Akteuren, Formaten und Kompetenzzentren: Banken, Versicherer, Asset Manager, Fondsboutiquen, Family Offices, Wissenschaft, Verbände, Politik, Aufsicht – und die vielen kleinen, oft unterschätzten Veranstaltungsformate, in denen echte „Diffusion von Wissen“ passiert.



Genau dort setzt er an:

👉 Wissen sichtbar machen

👉 Kontroverse zulassen – ohne Lagerdenken

👉 Austausch ermöglichen – mit Struktur



💼 Fondsboutiquen, Family Offices & Asset Allocation – sein Spielfeld



Was Markus Hill auszeichnet: Er bewegt sich souverän in den Themen, die gerade für professionelle Anleger entscheidend sind – ohne Buzzword-Bingo, sondern mit Substanz.



Seine Themenwelt:

Investmentprozess & Manager Selection

Strategische und taktische Asset Allocation

Real Assets & Diversifikation

Alternative Investments, Renten & Risikomanagement

Family Offices, NextGen, Nachfolge & Governance

Stiftungen & Verantwortung im Portfoliomanagement

Behavioral Finance als Gegenmittel zu emotionalen Fehlentscheidungen



Und er macht daraus Formate: Panels, Diskussionsrunden, Interviews, Veranstaltungsreihen – oft mit dem Ziel, Investor Education nicht als Pflichtübung, sondern als echte Orientierungshilfe zu gestalten.



🎙️ Moderator, Kurator, Möglichmacher

In Hills Beiträgen spürt man einen Kern: Neugier als Prinzip. Er zitiert Goethe, Einstein oder Howard Marks – nicht zur Zierde, sondern als Einladung zum Denken.



Sein Mehrwert liegt genau hier: Er übersetzt Komplexität in Gesprächsanlässe – und Gesprächsanlässe in Netzwerkeffekte.



💬 Warum Markus Hill wichtig ist

Weil er zeigt, dass Finanzplatz-Arbeit nicht nur in Hochglanzformaten entsteht, sondern in kontinuierlichem Dialog.



Weil er Spezialisten sichtbar macht, die sonst unter dem Radar bleiben.



Weil er Bildung, Kapitalmarkt und Community verbindet – und damit Orientierung schafft in einem Umfeld, das für viele zunehmend unübersichtlich wird.



Markus Hill – eine Stimme, die Finanzmarkt-Themen nicht nur kommentiert, sondern vernetzt.



Schön, dass Du Teil unseres Finfluencer Circle-Ökosystems bist!“

(Zitat: LinkedIn – Birgit Hass, FINFLUENCER CIRLCE. 3.1.2026)



LINK ZUM ORIGINAL-BEITRAG "BIRGIT HASS, FINFLUENCER CIRCLE & Webseite FINFLUENCER CIRCLE



2. FONDSBOUTIQUEN.DE & FINANZPLATZ-FRANKFURT-MAIN.DE



a) Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U), Spezialisierung (S) und Authentizität (A). Zumeist liegt keine Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre Sache "brennen". Die unabhängige Seite www.fondsboutiquen.de diskutiert mit Freude die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und Anregungen in diesem Marktsegment dankbar: www.fondsboutiquen.de / redaktion@fondsboutiquen.de & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (LINKEDIN) & FONDSBOUTIQUEN-KANAL (YOUTUBE)



b) FRANKFURT AM MAIN bietet als Stadt immer wieder genügend Anlass zu Reibung und Politur. Einerseits wird vor dem Hintergrund von Themen wie Brexit, EZB-Politik und Finanzindustrie die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes in den Vordergrund gestellt, andererseits wird der Stadt oft zu Unrecht eine mangelnde Attraktivität in den Bereichen wie Kultur und Lebensqualität unterstellt. Kontroverse Ansichten laden zum Dialog ein, so weit so gut. Unbestritten sind die Qualitäten Frankfurts als zentraler Standort und Multiplikator, wenn es um Themen wie Finanzkommunikation und Finanzindustrie-Events geht. Neben bekannten Formaten wie BVI Asset Management Konferenz, Institutional Money Congress oder Formaten wie Deutsches Eigenkapitalforum gibt es eine Vielzahl weniger bekannter, kleinerer Veranstaltungen. www.finanzplatz-frankfurt-main.de / redaktion@finanzplatz-frankfurt-main.de & FINANZPLATZ-FRANKFURT-AM-MAIN-KANAL (LINKEDIN)

