Erstes Livetrading 2026: DAX mit GAP & Allzeithoch – was jetzt?

Das erste Livetrading in diesem Jahr hält für uns zur DAX-Eröffnung ein weiteres Rekordhoch parat. Erst am Montag gelang dem Index dieser historische Schritt eines neuen Allzeithochs, der seit Anfang Oktober nicht mehr gelingen wollte oder sollte. Denn in der Zwischenzeit haben Dow Jones und S&P500 in den USA weitere Rekorde vollzogen. Demnach zog der DAX letztlich "nur" nach und absolvierte einen sehr starken Wochenstart mit einem weiteren GAP auf der Oberseite, welches bis zum Abend nicht geschlossen wurde.

So startet auch der Dienstag, erneut mit einem GAP und damit neuen Rekorden. Diesmal erfolgte die Korrektur direkt und das GAP-close wurde bereits in den ersten Minuten nach 9.00 Uhr erzielt. Von diesem Punkt an stieg der Index erneut leicht an, vollzog aber kein neues Momentum mit neuen Rekorden, sondern ging eher in eine Seitwärtsphase über. Wir ziehen Bilanz über das Trendverhalten der letzten Tage und die Chancen, welche sich heute intraday bieten könnten. Dabei steht im intakten Aufwärtstrend weiteres Momentum zur Oberseite im Vordergrund. Entsprechende Signale auf der Unterseite für eine tiefere Korrektur sind zwar erarbeitet worden, aber vom Markt bisher nicht angelaufen. Womöglich bedarf es dazu eines stärkeren Impulses von der Wall Street. Im Zuge des Venezuale-Konfliktes und die "Einmischunge der USA" zogen vor allem Ölwerte zum Wochenstart an und generierten damit im Dow Jones erstmals Kurse über 49.000 Punkte. Doch am heutigen Tag wird dies vorbörslich bisher wieder korrigiert, auch der Nasdaq notiert bis zum Mittag im Minusbereich.

Vor dem Start der US-Session gab es noch weitere Daten vom verarbeitenden Gewerbe und vom Arbeitsmarkt aus der Vorwoche zu besprechen. In welcher Verfassung ist die US-Wirtschaft? Mit den ADP-Daten am Mittwoch und den NFP-Daten am Freitag erhalten wir tiefere Einblicke in die Verfassung der US-Wirtschaft und damit auch weitere Implikationen auf die Zinspolitik der Fed. Sei gern live dabei unter diesem Link.

Aktuell rechnen die Marktteilnehmer mit der nächsten Zinssenkung erst Ende März. Dies kann sich mit weiteren Wirtschaftsdaten aus den USA aber noch einmal ändern.

Auf die anderen Assetklassen schauten wir heute nicht und weitere Quartalszahlen von großen Unternehmen sind zum Jahreswechsel jetzt nicht direkt zu erwarten. Bei den Aktienanalysen konzentrieren wir uns daher erst einmal noch auf die "Nachzügler" aus Ende 2026, die in der Berichterstattung keine Würdigung fanden. Schau dafür gern auf dem Freestoxx-Kanal vorbei.

Die nächste Live-Session findet zum Wall Street Start am Mittwoch 15.15 Uhr statt. Melde Dich für eine Erinnerung per Mail vorab einmal direkt hier an.

Entsprechende Handelsideen konntest Du somit erneut LIVE sehen und hier die Aufzeichnung vom Dienstag noch einmal nachvollziehen. Die schnellen Richtungswechsel im Trading bleiben weiter der Fokus des Formats, welches von striktem Moneymanagement begleitet wird. Welche Optionen sich hier bieten und welche Instrumente dafür passen, diskutieren wir jeweils LIVE in der Community neben dem Livetrading im CFD-Bereich.

