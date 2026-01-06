IG Metall drängt Thyssen-Steel-Bieter Jindal

Frankfurt, 06. Jan (Reuters) - Im Übernahmepoker um die Stahltochter von Thyssenkrupp fordert die IG Metall ⁠den indischen ‍Bieter Jindal auf, aktiv zu werden.

"Wir glauben weiterhin, dass ein Einstieg ‌von Jindal Steel im Sinne der Beschäftigten bei Thyssenkrupp Steel ‍funktionieren kann", sagte Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender IG Metall, der "Rheinischen Post". "Dafür müssen den Worten jetzt aber Taten folgen", fügte er hinzu. "Jindal muss die zu Anfang ‍gemachten unverbindlichen Zusagen nun ⁠konkretisieren und glaubwürdig weiterverfolgen, insbesondere was die Investitionen am Standort Duisburg angeht." Dafür brauche ‍es ein transparentes Finanzierungskonzept.

Anfang Dezember hatte Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez gesagt, die ⁠Gespräche mit dem indischen Konzern über eine Übernahme der Stahlgeschäfte kämen gut voran. Derzeit prüfe Jindal die Bücher. ‍Wie lange ‌die Gespräche mit Jindal dauern würden, könne er nicht sagen. "Jindal ist ein idealer Fit", betonte der Manager. Auf die Frage nach Alternativen entgegnete er: "Wir haben immer einen Plan B."

(Bericht von Olaf Brenner; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte)