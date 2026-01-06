IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: PORR profitiert von überproportionalem Wachstum in Polen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: PORR profitiert von überproportionalem Wachstum in Polen

Ende November veröffentlichte EUROCONSTRUCT, ein unabhängiges Netzwerk von Forschungs- und Beratungsinstituten, die 100. Ausgabe ihrer halbjährlich erscheinenden Studie über die europäische Bauwirtschaft - inkl. fundierten Analysen und Prognosen.

Osteuropa entwickelt sich dynamischer als Westeuropa

Das Wichtigste vorweg: Verglichen mit dem Update vom Sommer wurden die Wachstumsprognosen für das kommende Jahr überwiegend nach oben revidiert. Von sieben ausgewiesenen Teilsegmenten erfolgte lediglich beim Bereich Neu-Wohnungsbau eine Reduktion um 0,2 Prozentpunkte, während bei den verbleibenden Segmenten Anhebungen um bis zu 0,9 Prozentpunkte (Infrastruktur) erfolgten. Insgesamt wurden 19 europäische Länder analysiert, 15 aus Westeuropa und vier aus Osteuropa (Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei).

Für die Jahre 2026 und 2027 prognostiziert EUROCONSTRUCT in Westeuropa moderate Zuwächse von 2,3 bzw. 2,2 Prozent, während die Wachstumsraten für die osteuropäischen Märkte mit 3,2 (2026) bzw. 3,3 Prozent (2027) deutlich höher ausfallen. Noch deutlicher unterscheiden sich die Ausblicke für 2028. Für Osteuropa wird ein Plus von 3,9 Prozent prognostiziert, während sich der Zuwachs für Westeuropa auf 1,8 Prozent beläuft.

In der Studie wird hervorgehoben, dass nur vier Länder (Irland, Polen, Schweden und das Vereinigte Königreich) zwischen 2026 und 2028 ein annualisiertes Wachstum von mehr als 4 Prozent verzeichnen werden. Unter den osteuropäischen Ländern ragt ein Markt besonders heraus: Polen. Mit geschätzten Bauausgaben in Höhe von über 86 Mrd. Euro (2025) gilt das Land mit großem Abstand als größter Markt unter den vier osteuropäischen Ländern. Zudem werden dort mit 5,3 Prozent (2026) und 4,3 Prozent (2027) sogar die höchsten Zuwächse erwartet.

PORR mit starker Position in Polen

Für die PORR Group (ISIN: AT0000609607) spielt der Heimmarkt Polen eine besonders wichtige Rolle. Er verbindet Wachstum, strategische Positionierung und langfristige Stabilität. Polen zählt zu den sieben Heimmärkten des Baukonzerns und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Standorte innerhalb der Gruppe entwickelt. Die PORR ist dort mit einem breiten Leistungsportfolio präsent und deckt insbesondere den Infrastruktur-, Verkehrswege- und Hochbau ab, was exakt jenen Bereichen entspricht, in denen europaweit eine besonders hohe Investitionsdynamik zu erwarten ist.

Ein zentraler Faktor ist die starke Nachfrage im polnischen Infrastrukturbereich. Großprojekte wie der Ausbau von Eisenbahnstrecken, darunter die Strecke Jaso-Nowy Zagórz, unterstreichen die Bedeutung Polens als Wachstumstreiber im Auftragseingang der PORR. Diese Projekte tragen wesentlich dazu bei, dass der Konzern in den ersten neun Monaten 2025 seinen Auftragseingang deutlich steigern konnte und der Auftragsbestand ein neues Allzeithoch erreichte. Zwar befinden sich viele dieser Vorhaben noch in der Planungs- und Design-&-Build-Phase und schlagen sich daher kurzfristig weniger stark in der Produktionsleistung nieder, sie sichern jedoch die Auslastung und Ergebnisqualität für die kommenden Jahre.

Darüber hinaus profitiert Polen von umfangreichen öffentlichen Investitionen, unter anderem in Verkehrsinfrastruktur, Energie und öffentliche Gebäude. Die PORR ist aufgrund ihrer technischen Expertise, ihrer Erfahrung im Tief- und Bahnbau sowie ihres integrierten Ansatzes Alles aus einer Hand besonders gut positioniert. Auch im Hochbau ist Polen ein bedeutender Markt, wie Projekte im Gesundheits- und Wohnbau zeigen, die den lokalen Bedarf an moderner Infrastruktur widerspiegeln.

Die Kombination aus EU-Fördermitteln, Modernisierungsbedarf und wirtschaftlichem Aufholprozess macht Polen für die PORR zu einem ausgesprochen attraktiven Markt. Dies lässt sich auch mit aktuellen Zahlen belegen, schließlich war Polen in den ersten neun Monaten 2025 mit 695 Mio. Euro für 13,9 Prozent der gesamten Produktionsleistung des Konzerns verantwortlich. Und beim Auftragsbestand bzw. Auftragseingang fiel der Anteil Polens mit 1,975 Mrd. Euro (20,5 Prozent) bzw. 1,014 Mrd. Euro (16,7 Prozent) sogar noch höher aus.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort Nebenwerte oder PORR.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links

https://www.euroconstruct.org/news/100th-euroconstruct-conference/

https://www.porr-group.com/fileadmin/s_porr-group/IR/Konzernberichte/2025/PORR_Q3_2025_de_sec_1763581070.pdf

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.