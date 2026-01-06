ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow steuert mit Rekord auf 50.000 Punkte zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp über 49.500 Punkten, womit der Dow zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zusteuert. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 0,99 Prozent auf 49.462,08 Zähler.

Investoren setzten im Dow auch auf solche Aktien, die zuletzt eher hinterhergehinkt waren. Dazu zählten die Papiere des Krankenversicherers UnitedHealth , des Farben- und Lackherstellers Sherwin Williams , des Software-Entwicklers Salesforce und der Baumarktkette Home Depot . Nicht selten wechseln Anleger im neuen Börsenjahr die Favoriten.

Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt.

Im Technologiesektor sorgte Microchip Technology mit einem höheren Umsatzziel für das dritte Geschäftsquartal für eine positive Überraschung. Die Aktien des Halbleiterherstellers zogen um fast 12 Prozent an. Experte Mark Lipacis vom Investmenthaus Evercore ISI wies darauf hin, dass Microchip erst vor vier Wochen die Ziele schon einmal erhöht hat.

Im Fahrwasser von Microchip gewannen auch Micron Technology, NXP Semiconductor , Texas Instruments und Analog Devices zwischen 5,6 und 10 Prozent.

Im Chipsektor wurde außerdem auf eine Rede des Nvidia -Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser gab den Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekannt und sprach von einer großen Nachfrage. Die Nvidia-Aktien stiegen zunächst um gut 2 Prozent, drehte dann aber leicht ins Minus.

Anteilsscheine des Augenheilspezialisten Staar Surgical litten stark unter einer geplatzten Übernahme. Die schweizerische Alcon will Staar Surgical nun doch nicht übernehmen, weil die Gegenwehr aus Aktionärskreisen von Staar letztendlich zu groß war. Staar Surgical sackten um fast 7 Prozent ab.

Nach Hochstufungen durch Analysten begehrt waren zwei Nebenwerte: Papiere des klinischen Beratungsunternehmens Fortrea stiegen um 5,5 Prozent nach einer Empfehlung von Evercore ISI. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird derweil die Bank JPMorgan optimistisch für den Schiffbauer und Sportausrüster Brunswick , dessen Papiere um 10,6 Prozent zulegten./bek/nas

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---