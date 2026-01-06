Wahlkommission: Präsident Touadera gewinnt Wahl in Zentralafrikanischer Republik

Bangui, 06. Jan (Reuters) - Der Präsident der Zentralafrikanischen Republik, Faustin-Archange Touadera, hat sich den vorläufigen Ergebnissen zufolge ⁠eine dritte ‍Amtszeit gesichert.

Bei der Wahl vom 28. Dezember habe der 68-Jährige 74,6 Prozent der ‌Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission am Montag mit. Seine wichtigsten Konkurrenten, ‍die früheren Ministerpräsidenten Anicet-Georges Dologuele und Henri-Marie Dondra, kamen demnach auf 14 beziehungsweise 3,65 Prozent. Beide hatten bereits vor der Bekanntgabe der Ergebnisse von Wahlbetrug gesprochen. "Es gab einen ‍methodischen Versuch, das Ergebnis zu ⁠manipulieren", sagte Dologuele am Freitag.

Touadera ist seit einem Jahrzehnt an der Macht. Eine Verfassungsänderung im Jahr ‍2023 ermöglichte ihm die dritte Amtszeit, indem die bisherige Begrenzung aufgehoben wurde. ⁠Im Wahlkampf hatte er auf Erfolge bei der Sicherheitslage in dem politisch instabilen Land verwiesen, die er mithilfe von russischen ‍Söldnern und ruandischen ‌Soldaten erzielt haben will. Die wichtigste Oppositionskoalition hatte die Wahl boykottiert und erklärt, sie werde nicht fair ablaufen. Das Verfassungsgericht hat bis zum 20. Januar Zeit, über mögliche Anfechtungen zu entscheiden und die endgültigen Ergebnisse zu verkünden.

