Devisen: Eurokurs tritt auf der Stelle
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im späten Handel in den USA kaum noch bewegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1682 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1684 (Vortag: 1,1707) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8558 (0,8541) Euro gekostet. Zahlreiche Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA konnten der Gemeinschaftswährung im Handelsverlauf keine klare Richtung geben./bek/jha/
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Aktien, Gold, Bitcoin: Das sind meine Kursziele für das neue Börsenjahrheute, 19:09 Uhr · onvista
PlusDer Jahresausblick 2026
Zeigt der Januar wirklich schon, ob das Börsenjahr gut wird?heute, 16:30 Uhr · onvista
PlusDatenanalyse
Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnetgestern, 17:24 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung