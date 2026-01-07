EQS-News: Hauptversammlungsdienstleister meet2vote erweitert Experten-Team und finalisiert die personelle Aufstellung für die HV-Saison 2026

Emittent / Herausgeber: meet2vote AG / Schlagwort(e): Personalie

Hauptversammlungsdienstleister meet2vote erweitert Experten-Team und finalisiert die personelle Aufstellung für die HV-Saison 2026

Verdreifachung des Teams auf inzwischen 14 HV-Experten

Gleichermaßen hohe Bedeutung von Beratung, IT, Datenschutz und Aktionärs-Anmeldestelle spiegelt sich sowohl in der Zusammensetzung des Vorstands als auch im Ausbau des Teams wider

Pfarrkirchen, 07.01.2026 – Die meet2vote AG verstärkt ihr Team zum Jahresstart wie geplant von fünf auf 14 Hauptversammlungsexperten und sieht sich damit für die Hauptversammlungssaison 2026 bestens aufgestellt. Stefanie Bernlochner, Mitgründerin und Vorstand der meet2vote AG: „Lang erwartet und jetzt ist es endlich so weit: Ich darf meine langjährigen Kolleginnen und Kollegen nun offiziell begrüßen. Im Team der Berater bringen wir eine beeindruckende Bandbreite an Expertise für die Betreuung verschiedener Corporate Events ein: Thomas Wagner, bekannt durch zahlreiche Fachbeiträge sowie seine Mitarbeit in nationalen Arbeitskreisen und Fachgruppen zu HV-Themen, -Prozessen und -Regulatorik; Marcus Graf, HV-Pionier mit einem ausgeprägten Blick für Innovationen; Michael Schwarz, Spezialist für die Betreuung von DAX-, MDAX- und SDAX-Kunden; sowie Bork Drewer, Experte für mittelständische Unternehmen.“

Daniel Eichinger, Mitgründer und Vorstand der meet2vote AG: „Ich freue mich sehr, die Erweiterung unseres Vorstands bekannt zu geben: Harald Hossfeld bringt als Spezialist für Infrastruktur umfassende Expertise im Bereich Datenschutz ein. Bereits im vergangenen Jahr war unser Software-Team durch Lukas Michler und Jakob Hartranft verstärkt worden.“

Stefanie Schmid, Vorstand der meet2vote AG: „Victoria Brötling, Franz Roithner und Michael Schmid vervollständigen unser Team und stärken vor allem die Prozesse, die oft nicht sichtbar sind, deren Bedeutung aber stetig zunimmt, wie beispielsweise die Aktionärs-Anmeldestelle. Ich blicke mit großer Freude auf die Fortsetzung unserer bewährten Zusammenarbeit in diesem großartigen Team.“

meet2vote hat bereits direkt nach Start im September 2025 Hauptversammlungen und Anleihegläubigerversammlungen erfolgreich betreut, die teilweise auch Spezial-Expertise erforderten wie die Squeeze-out-Hauptversammlung der artnet AG oder die Anpassung der wirtschaftlichen Anleihebedingungen der paragon GmbH & Co. KGaA.

Stefanie Bernlochner: „Wir bedanken uns herzlich bei unseren zahlreichen Kunden für ihr bereits jetzt entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns auf viele weitere Projekte im Jahr 2026.“

Kontakt:

Stefanie Bernlochner

Mobil: +49 (0)-1515 3990098

Mail: Stefanie.Bernlochner@meet2vote.de



