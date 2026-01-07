EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge über 414 MW aus Frankreich, Belgien und Portugal

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält Aufträge über 414 MW aus Frankreich, Belgien und Portugal



07.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 7. Januar 2025. Ende 2025 hat die Nordex Group weitere bedeutende Aufträge für 15 Windenergieprojekte aus Frankreich, Belgien und Portugal erhalten. Diese Projekte umfassen mit 78 Turbinen eine Gesamtkapazität von über 414 MW. Jeder Vertrag beinhaltet eine mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarung, um die langfristige Zuverlässigkeit und optimale Leistung der Turbinen sicherzustellen.

Die Auslieferung der Turbinen ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Dabei kommen Nordex-Modelle wie die N117/3600, N131/3600, N149/5.X, N163/5.X, N163/6.X und N175/6.X mit Nabenhöhen zwischen 76 und 134 Metern zum Einsatz, um maximale Erträge zu gewährleisten.

Mit diesen Aufträgen stärkt Nordex seine Position als ein führender Anbieter von Windkraftanlagen in den französischsprachigen Ländern Europas sowie in Portugal.

Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: investor-relations@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2255342

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2255342 07.01.2026 CET/CEST