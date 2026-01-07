EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge über 414 MW aus Frankreich, Belgien und Portugal

EQS Group
Erneuerbare Energien
Nordex Group erhält Aufträge über 414 MW aus Frankreich, Belgien und Portugal

Hamburg, 7. Januar 2025. Ende 2025 hat die Nordex Group weitere bedeutende Aufträge für 15 Windenergieprojekte aus Frankreich, Belgien und Portugal erhalten. Diese Projekte umfassen mit 78 Turbinen eine Gesamtkapazität von über 414 MW. Jeder Vertrag beinhaltet eine mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarung, um die langfristige Zuverlässigkeit und optimale Leistung der Turbinen sicherzustellen.

Die Auslieferung der Turbinen ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Dabei kommen Nordex-Modelle wie die N117/3600, N131/3600, N149/5.X, N163/5.X, N163/6.X und N175/6.X mit Nabenhöhen zwischen 76 und 134 Metern zum Einsatz, um maximale Erträge zu gewährleisten.

Mit diesen Aufträgen stärkt Nordex seine Position als ein führender Anbieter von Windkraftanlagen in den französischsprachigen Ländern Europas sowie in Portugal.

Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

