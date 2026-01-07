Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu US-Angriff auf Venezuela
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu US-Angriff auf Venezuela:
"Wollen die USA vor allem eine demokratische Regierung in Caracas installieren oder Zugriff auf die immensen Erdölreserven des Landes erhalten? Die Antwort liegt nahe - und verheißt nichts Gutes."/yyzz/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Aufbau in VenezuelaTrump stellt Subventionen für Ölkonzerne in Aussichtgestern, 14:33 Uhr · dpa-AFX
WeltleitwährungEZB-Ratsmitglied: US-Politik untergräbt Vertrauen in den Dollargestern, 10:58 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Ein Marktführer im Staatsauftrag – und warum der jüngste Kursrückgang Chancen eröffnetgestern, 17:24 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comebackgestern, 15:05 Uhr · onvista
PlusTechnische Analyse
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße