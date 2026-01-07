Streik in Mecklenburg-Vorpommern - Landesamt warnt vor glatten Straßen

SCHWERIN (dpa-AFX) - Wegen möglichen Personalausfalls infolge eines Streikaufrufs warnt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern vor glatten Straßen am Donnerstag. "Durch den Streikaufruf kann es zu personellen Engpässen im Winterdienst kommen", teilte die Behörde mit.

Die Arbeitnehmervertretung habe die Bediensteten der Straßenbauverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Donnerstag zum Streik aufgerufen. Betroffen sind demnach auch die Straßenbauämter des Landes samt dazugehöriger Straßenmeistereien. Hintergrund seien die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder.

"Die Straßenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns wird dennoch alles versuchen, die Landes- und Bundesstraßen morgen möglichst schnee- und eisfrei zu halten." Der Ausfall des eigenen Personals werde so gut wie möglich mit Fremdfirmen kompensiert. Ein Teil der Räumung werde sowieso schon an Privatfirmen übertragen, sagte ein Sprecher der Landesbehörde.

Appell an Autofahrer

Je nach Witterungslage werde der Ersatz von Personal nicht überall in vollem Umfang gelingen, teilte die Behörde mit. "Aufgrund des anhaltend kalten Wetters mit Schneefall ist somit insbesondere in den Morgenstunden Glätte auf den Fahrbahnen nicht auszuschließen." Autofahrerinnen und Autofahrer sollten besonders darauf achten, an die Bedingungen angepasst zu fahren./chh/DP/jha