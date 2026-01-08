Änderungen im Chartzeit Investment-Depot

Nach drei Jahren Bullenmarkt wird das Marktumfeld anspruchsvoller – und genau darauf reagieren wir mit einer strukturellen Neuaufstellung des Chartzeit-Investmentdepots. Statt an alten Erfolgsrezepten festzuhalten, setzen wir künftig auf mehr Fokus, Flexibilität und aktives Risikomanagement: volle Konzentration auf ein Depot, ein klar definiertes Kern-Portfolio und darum herum deutlich agileres Handeln mit variablen Positionsgrößen und begrenzten Haltedauern. Ziel ist es, nicht mit Positionen „verheiratet“ zu bleiben, sondern Kapital dort einzusetzen, wo Chancen und Marktstruktur es rechtfertigen. Im folgenden Beitrag für Abonnenten zeigen wir, welche Konsequenzen das sofortfür das Depot hat und welche Positionen direkt neu aufgebaut werden.

