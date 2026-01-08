Chartzeit Eilmeldung

Änderungen im Chartzeit Investment-Depot

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Grafiken sind über die Skyline von New York gelegt.
Quelle: Adobe.com/VideoFlow

Nach drei Jahren Bullenmarkt wird das Marktumfeld anspruchsvoller – und genau darauf reagieren wir mit einer strukturellen Neuaufstellung des Chartzeit-Investmentdepots. Statt an alten Erfolgsrezepten festzuhalten, setzen wir künftig auf mehr Fokus, Flexibilität und aktives Risikomanagement: volle Konzentration auf ein Depot, ein klar definiertes Kern-Portfolio und darum herum deutlich agileres Handeln mit variablen Positionsgrößen und begrenzten Haltedauern. Ziel ist es, nicht mit Positionen „verheiratet“ zu bleiben, sondern Kapital dort einzusetzen, wo Chancen und Marktstruktur es rechtfertigen. Im folgenden Beitrag für Abonnenten zeigen wir, welche Konsequenzen das sofortfür das Depot hat und welche Positionen direkt neu aufgebaut werden.

Weiterleisen mit onvista Plus

onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt

Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Trading- und Investmentideen von Experten
  • onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
  • Jederzeit online kündbar
  • Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercadolibre

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 16.03.2025
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne
Weitere Artikel