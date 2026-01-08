DAX bricht Allzeithoch: Warum Shorten im Livetrading trotzdem profitabel war

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Das dritte Livetrading in diesem Jahr und dieser Woche widmete sich vorrangig dem DAX. Denn hier konnte direkt nach den ersten Bewegungen im Rücklauf ein Trade eingegangen werden. Die Basis dafür war das morgendliche Überschreiten der Vortageshochs, welche um 25.150 Punkte mehrfach einen Widerstand bildeten. Durch das Überschreiten kam es zwangsläufig zu einem neuen Allzeithoch im DAX bei mehr als 25.220 Punkten. Einem solchen Impuls sollte man sich im Trading nicht per Short-Order entgegenstellen, aber aufmerksam sein, wenn dieses Momentum nachlässt. Genau dafür wurde eine Stopp-Sell-Order an der 25.150 verankert, um von der möglichen Ermüdung des DAX zu profitieren. Das Einstoppen direkt zum Webinar-Intro zeigte dann auch direkt einen Impuls beim Durchbruch an, der mit einem geringen Stopp von nur 13 Punkten abgesichert wurde. Der Stopp konnte in den Gewinn gezogen und das genaue Ziel des Trades definiert werden. Es lag beim XETRA-Opening-Bereich von 9.00 Uhr und damit rund 70 Punkte tiefer.

Im Verlauf des Webinars und nach der Erläuterung des Setups, kam der DAX auch diesem Punkt sehr nah und löste schließlich im CFD-Handel das geplante Take Profit aus. Knapp 70 Punkte Gewinn konnte daher mit einem Risiko von 13 Punkten oder einem CRV von 5 zu 1 erzielt werden. Die Schwelle sorgte im DAX für eine anschließende Stabilisierung, der Ausstieg war somit die richtige Entscheidung.

Warum neue Allzeithochs nicht zwangsläufig zu weiteren Kaufinteressenten führen, konnte damit für den DAX einmal live gezeigt und auch im Nachgang an den gestrigen Handelstag erörtert werden. Denn der S&P500-Future markierte gestern bei rund 7.000 Punkte ebenfalls ein intraday-Top. Im Nasdaq-Future war es die runde 26.000er-Marke, die uns beschäftigte und die erneut einen Widerstand entfaltete. Reine Psychologie oder spielten die News gestern von Donald Trump eine Rolle? Natürlich gehen wir darauf ein, aber bewerten diese recht "nüchtern" im gesamten Kontext.

Bewertet werden auch die Arbeitsmarktdaten aus dieser Woche. Über die JOLTS Stellenanzeigen und den ADP-Bericht lässt sich eine Abkühlung vom US-Arbeitsmarkt skizzieren. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche waren jedoch leichter und zeigten das Gegenteil. Wie fallen diese heute aus und was kann man für den NFP-Termin am Freitag erwarten? Gern besprechen wir dies auch wieder LIVE in folgendem Webinar: Sei gern live dabei unter diesem Link.

Das Ganze wird sich auch direkt auf den Goldpreis, den Dollar und ggf. auch Bitcoin auswirken. Mittelfristig ist diese Kennzahl dann für die US-Notenbank ein wichtiger Indikator. Aktuell rechnen die Marktteilnehmer mit der nächsten Zinssenkung erst Ende März. Dies kann sich mit weiteren Wirtschaftsdaten aus den USA aber noch einmal ändern.

Im Vorfeld ist auf jeden Fall die Volatilität wieder angestiegen, was wir uns mit dem VIX genauer ansehen. Dabei bleibt die Stimmung im neutralen Bereich, wie der "Feer and Greed Index" signalisiert. Gerade Einzelwerte sind jedoch mit hoher Volatilität in das neue Jahr gestartet. Technisch möchten wir diese in einem Sonderformat am Montag 14.00 Uhr mit Dir analysieren - somit beginnt die nächste Trader`s Circle Woche bereits am Montag!

Entsprechende Handelsideen konntest Du somit erneut LIVE sehen und hier die Aufzeichnung vom Dienstag noch einmal nachvollziehen. Die schnellen Richtungswechsel im Trading bleiben weiter der Fokus des Formats, welches von striktem Moneymanagement begleitet wird. Welche Optionen sich hier bieten und welche Instrumente dafür passen, diskutieren wir jeweils LIVE in der Community neben dem Livetrading im CFD-Bereich.

