Deutsche Anleihen vor US-Arbeitsbericht kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte am Morgen auf 127,91 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent.

Am Markt warten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Nachmittag auf dem Programm steht. Die Daten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik der US-Notenbank Fed spielen. Die nächste Zinsentscheidung steht Ende Januar auf dem Programm. Zuletzt hatten die US-Währungshüter den Leitzins im Dezember um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

Besser als erwartet ausgefallene Produktionsdaten aus Deutschland konnten die Kurse am deutschen Rentenmarkt am Morgen nicht belasten. Im November war die Fertigung in den Industriebetrieben überraschend weiter gestiegen, was die Hoffnung auf ein Ende der Krise in dem wichtigen Bereich der deutschen Wirtschaft schürte. Allerdings war zeitgleich auch gemeldet worden, dass sich der deutsche Außenhandel im November schwächer als erwartet entwickelt hat./jkr/jha/