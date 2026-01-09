EQS-DD: learnd SE: Gisbert Rühl, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.01.2026 / 18:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Gisbert
|Nachname(n):
|Rühl
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|learnd SE
b) LEI
|391200CLINOY60KP3T33
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|LU2358378979
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,3 EUR
|165 EUR
|3,3 EUR
|287,1 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,3000 EUR
|452,1000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Frankfurt
|MIC:
|XETR
09.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|learnd SE
|9, rue de Bitbourg
|1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|https://learnd.co.uk/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102824 09.01.2026 CET/CEST