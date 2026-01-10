EQS-News: Piramal Pharma Limited / Schlagwort(e): Miscellaneous

Der S&P Global CSA ist ein jährlicher Test, der die Nachhaltigkeitspraktiken Tausender Unternehmen bewertet. Er ist eines der weltweit angesehensten Benchmarking-Rahmenwerke für Nachhaltigkeit.

Piramal Pharma Limited (PPL), zu dem unter anderem Piramal Pharma Solutions – ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) – und Piramal Critical Care gehören, erzielte im S&P Global CSA 2025 einen Wert von 63 und platzierte sich damit im 91. Perzentil der Pharmaindustrie.

Diese Punktzahl entspricht einer Verbesserung von 15 % gegenüber dem Vorjahr.

MUMBAI, Indien, 10. Januar 2026 /PRNewswire/ -- PPL gibt stolz bekannt, dass es beim S&P Global CSA 2025 eine beeindruckende Punktzahl von 63 erreicht hat. Dies entspricht einer deutlichen Verbesserung um 15 % gegenüber dem Vorjahreswert von 55 und spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln wider.

Digwal (Installation of Rooftop Solar System): A 240 kWp rooftop solar system was installed in April 2024 to support on-site renewable energy generation. In FY2025, the system generated approximately 607 GJ of renewable power, contributing to a reduction of 123 tCOâ‚‚e emissions. This initiative strengthens our efforts to expand clean energy use within our operations.

Die S&P Global CSA ist eine renommierte jährliche Bewertung, die die Nachhaltigkeitsleistung von Tausenden von Unternehmen aus verschiedenen Branchen bewertet und sie anhand von Kriterien wie Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistung (ESG), Governance-Reife und langfristiger Wertschöpfung analysiert. Als eines der weltweit umfangreichsten Instrumente zur Bewertung der Nachhaltigkeit hat sich die S&P Global CSA zu einer führenden Datenbank für Unternehmensnachhaltigkeit entwickelt, die Organisationen dabei hilft, ihre Leistung mit der ihrer Wettbewerber zu vergleichen und potenzielle Risiken und Chancen zu identifizieren. Eine höhere Punktzahl kann auch das Vertrauen der Kunden eines Unternehmens stärken und dessen Ansehen bei globalen Investoren verbessern.

Die außergewöhnlichen Fortschritte von PPL in diesem Jahr sind ein Beweis für das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Praktiken. Im Mittelpunkt dieses Erfolgs steht der vier Säulen umfassende Nachhaltigkeitsansatz des Unternehmens, der ESG-Prinzipien in alle Geschäftsbereiche integriert. Zu diesen Säulen gehören Geschäftsresilienz, Qualität und Exzellenz, verantwortungsbewusstes Handeln und Stakeholder-Orientierung. Durch die Verbesserung seiner Leistung in diesen kritischen Bereichen bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für verantwortungsbewusste, konforme Abläufe, die seinen Partnern, Patienten und dem Planeten zugutekommen.

„Unsere Fortschritte beim S&P Global CSA unterstreichen unser unerschütterliches Engagement für verantwortungsbewusste Abläufe und nachhaltiges Wachstum", fügte Peter DeYoung, CEO von Piramal Global Pharma, hinzu. „Während wir weiter expandieren, bleiben wir unserem Streben nach Exzellenz in jedem Aspekt unserer Arbeit verpflichtet, um sicherzustellen, dass unsere Arbeit zu einer gesünderen Zukunft für alle beiträgt."

PPL nutzt die Dynamik und die Erkenntnisse aus dem CSA, um seine Nachhaltigkeitsbemühungen weiter zu verstärken und seine Partner weiterhin dabei zu unterstützen, positive Veränderungen voranzutreiben.

Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, und Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858521/Digwal_Installation_of_Rooftop_Solar_System.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1855206/5710741/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

