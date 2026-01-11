Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke

Auch an dieser Stelle möchte ich euch noch einmal ein schönes neues Jahr wünschen. Die erste vollständige Handelswoche ist positiv verlaufen – sowohl für den Gesamtmarkt als auch für das Chartzeit Investment Portfolio. Zum Jahreswechsel hat sich bei onvista allerdings einiges geändert: Das frühere „Mahlzeit“-Musterdepot wird nicht mehr weitergeführt, der volle Fokus liegt nun auf dem Chartzeit Investment Depot. Das dürfte auch notwendig sein, denn die Phase der einfachen Buy-and-hold-Strategien könnte vorerst vorbei sein. Ich rechne in diesem Jahr mit deutlich mehr Rotation, mit schnellen Trends und ebenso schnellen Richtungswechseln, die den Markt prägen werden. Entsprechend haben wir im Backend Anpassungen vorgenommen, um euch künftig schneller und direkter über neue Transaktionen zu informieren – nicht nur im Investment-Depot, sondern vor allem auch im Trading-Depot.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung