Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026

Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke

onvista · Uhr

Ein fulminanter Start ins Börsenjahr 2026: Der S&P 500 markiert ein neues Allzeithoch, fast alle Sektoren legen zu und auch internationale Märkte zeigen Stärke. Aktien, Edelmetalle und das Investment-Depot starten mit Rückenwind – geopolitische Spannungen bleiben erneut ohne nachhaltige Wirkung.

Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com

Auch an dieser Stelle möchte ich euch noch einmal ein schönes neues Jahr wünschen. Die erste vollständige Handelswoche ist positiv verlaufen – sowohl für den Gesamtmarkt als auch für das Chartzeit Investment Portfolio. Zum Jahreswechsel hat sich bei onvista allerdings einiges geändert: Das frühere „Mahlzeit“-Musterdepot wird nicht mehr weitergeführt, der volle Fokus liegt nun auf dem Chartzeit Investment Depot. Das dürfte auch notwendig sein, denn die Phase der einfachen Buy-and-hold-Strategien könnte vorerst vorbei sein. Ich rechne in diesem Jahr mit deutlich mehr Rotation, mit schnellen Trends und ebenso schnellen Richtungswechseln, die den Markt prägen werden. Entsprechend haben wir im Backend Anpassungen vorgenommen, um euch künftig schneller und direkter über neue Transaktionen zu informieren – nicht nur im Investment-Depot, sondern vor allem auch im Trading-Depot.

