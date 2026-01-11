Verkehrsminister zu Wetter: Gefahr noch nicht vorbei

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) mahnt Deutschlands Autofahrer und Fußgänger weiter zu Vorsicht. Auch in den nächsten Tagen könne es zu Glatteis kommen, sagte er der "Bild"-Zeitung. "Die gefährliche Situation ist noch nicht vorbei." Bald werde es tauen und Regen falle auf gefrorenen Boden.

Von Westen her bringt Tief "Gunda" Schnee und später Regen, der bei eisigen Temperaturen in der Luft oder auf dem Boden gefriert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Folge sei "eine überregional unwetterartige Glatteis-Lage", sagte DWD-Meteorologe Oliver Reuter. Der ADAC empfahl, auf unnötige Autofahrten zu verzichten.

Mit Blick auf den bisherigen Verlauf der vergangenen Wintertage zeigte sich Schnieder erleichtert. "Wenn ich mir das gesamte Geschehen anschaue, muss ich sagen, es ist nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir befürchtet haben."/rew/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Anta Sports möchte sich etwa 29 % an Puma sichern
g​n​u​b​r​e​W
09. Jan. · HSBC
Anta Sports möchte sich etwa 29 % an Puma sichern
Windanlagenbauer
A44 gesperrt - Problem mit Windrad von Nordex07. Jan. · dpa-AFX
A44 gesperrt - Problem mit Windrad von Nordex
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkeheute, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer! Jedenfalls nicht alle.gestern, 13:42 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News