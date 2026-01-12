EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.01.2026 / 12:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 12. Januar 2026 – Im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis einschließlich 9. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 768.391 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen (Stück Aktien)Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
05.01.2026120.19543,8057XETA
05.01.202628.09643,8231TQEX
05.01.2026149.25843,8741CEUX
05.01.202627.45143,7704AQEU
06.01.202611.88943,9718XETA
06.01.20268.32743,9476TQEX
06.01.202630.84143,9745CEUX
06.01.202684843,9728AQEU
07.01.2026108.27744,3463XETA
07.01.202615.15844,3720TQEX
07.01.202687.65444,3940CEUX
07.01.202613.91144,3135AQEU
08.01.202631.20144,1218XETA
08.01.202623.07844,0739TQEX
08.01.202690.81744,0919CEUX
08.01.20264.90444,0926AQEU
09.01.20262.85744,5004XETA
09.01.20262.67744,5327TQEX
09.01.202610.24344,5172CEUX
09.01.202670944,5365AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 9. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 9.418.780 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
