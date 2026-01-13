Aldi will in den USA expandieren - 180 neue Filialen geplant

Frankfurt, 12. Jan (Reuters) - Der Einzelhandelsriese Aldi will in den USA kräftig expandieren.

In diesem Jahr wolle das Unternehmen mehr ⁠als 180 neue ‍Filialen eröffnen, teilte Aldi am Montag mit. Diese seien Teil eines neun Milliarden Dollar ‌schweren Fünfjahresplans. Bis Ende 2026 will Aldi die Zahl seiner Filialen von derzeit ‍mehr als 2500 auf fast 2800 erhöhen und damit seinem Ziel von 3200 Standorten bis 2028 näherkommen.

Immer mehr kostenbewusste Amerikaner kaufen angesichts der anhaltenden Inflation und der schwankenden Handelspolitik unter Präsident Donald Trump bei ‍dem Discounter ein. Besonders gefragt ⁠sind erschwingliche Produkte und Eigenmarken. "Jeder dritte US-Haushalt hat im vergangenen Jahr bei Aldi eingekauft", sagte die US-Chefin Atty McGrath. "2026 ‍konzentrieren wir uns darauf, es den Kunden noch einfacher zu machen, zuerst bei ⁠uns einzukaufen." Um das Wachstum zu unterstützen, plant Aldi zudem die Eröffnung neuer Vertriebszentren in den Bundesstaaten Florida, Arizona und Colorado. Anfang 2026 soll ‍zudem eine neu gestaltete ‌Webseite mit erweiterten Lieferoptionen über Dienste wie Instacart, DoorDash und Uber Eats online gehen.

Aldi ist der nächste europäische Einzelhändler, der seine Expansion auf dem US-Markt vorantreibt. Zuvor hatten die britische Sportartikelkette JD Sports und der Modehändler Primark ähnliche Schritte angekündigt.

