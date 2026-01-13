Königliches Dekret etabliert das International Financial Centre von Oman

Seine Majestät Sultan Haitham bin Tarik, möge Gott ihn schützen und bewahren, hat ein königliches Dekret erlassen, durch das das International Financial Centre von Oman (IFC Oman) gegründet und sein eigenes Gesetz in Kraft gesetzt wird.

Die Etablierung des International Financial Centre von Oman passt zur strategischen Ausrichtung des Sultanats von Oman, die nationale Wirtschaft zu diversifizieren, die Position von Oman als globaler Finanzhub zu stärken, Kapital anzuziehen und Innovation zu fördern. Mit der Gründung des Centers unterstreicht Oman sein Bestreben, ein vertrauenswürdiges und effektives Ökosystem für moderne Finanzdienstleistungen zu errichten, das die Bedürfnisse von Investoren und globalen Institutionen erfüllt.

Gemäß dem Gesetz für das International Financial Centre of Oman, erlassen durch das Königliche Dekret Nr. (8/2026), wird das Centrum im Hinblick auf Administration, Finanzen und Gesetzgebung unabhängig sein. Es wird ein regulatorisches, rechtliches und gerichtliches Rahmenwerk schaffen, das auf Englischem Recht beruht und internationalen Standards gerecht wird.

Die Governance des Centrums wird vom IFC Oman Board überwacht, das von seiner Majestät, dem Sultan, ernannt wird und das bevollmächtigt ist, das Centrum bei der Umsetzung seiner Ziele anzuleiten. Darüber hinaus werden drei unabhängige Institutionen gemäß dem Gesetz aktiv: die International Financial Centre of Oman Authority (Behörde für das International Centre von Oman), der International Financial Centre of Oman Regulator (Regulierungsbehörde für das Financial Centre von Oman) und die International Financial Centre of Oman Dispute Resolution Authority (Behörde zur Streitbeilegung für das International Financial Centre von Oman). Jede dieser Körperschaften übt ihr Mandat unabhängig aus.

Der Hauptsitz des Zentrums wird sich in Madinat Al Irfan befinden, wobei die Möglichkeit einer Ausweitung auf andere Standorte gesetzlich verankert ist. Das Centrum wird versuchen, Investitionen für finanzielle Aktivitäten anzuziehen und Sektoren durch ein Paket aus Anreizen und Steuerfreistellungen mit einer Laufzeit von bis zu 50 Jahre zu unterstützen.

In der kommenden Phase wird das Centrum sich darauf konzentrieren, das gesetzliche und regulatorische Rahmenwerk zu entwickeln, wichtige Stakeholder zu gewinnen, Unternehmen und Rechtsexperten zu adressieren und die Bedingungen für die Aufnahme des vollen Betriebs im laufenden Jahr zu schaffen.

Erklärung von H.E. Abdulsalam Mohammed Al Murshidi, President der Oman Investment Authority.

Die Gründung des International Financial Centre of Oman beweist die laufenden Bemühungen um finanzielle Stabilität und ökonomische Diversifikation. Es zeigt den Mut von Ihrer Majestät, Sultan Haitham bin Tarik, ein attraktives Investmentumfeld zu schaffen, das das Sultanat von Oman zu einem führenden Finanzhub macht, der sich durch Stabilität, Integrität und Effizienz auszeichnet. Das Centrum wird eine innovative und moderne Infrastruktur für Finanzdienstleistungen aufweisen und wird Investoren und Finanzinstitutionen ein sicheres und transparentes Umfeld bieten. Ziel ist es, das Centrum zu einem strategischen Ziel und einer Kapitalquelle zu machen, was zur Realisierung der Vision von Oman beiträgt, das Konzept der wirtschaftlichen Diplomatie zu stärken und die ökonomische Diversifikation zu stimulieren.

Erklärung von H.E Mahmood Abdullah AlAweini, dem Chairman des Executive Committee des IFC Oman

Nach den großen Erfolgen im Finanzsektor und der nachweislichen Verbesserung des Credit Rating des Sultanats Oman stellt die Gründung des International Financial Centre von Oman eine Fortsetzung der Entwicklung des Finanzsektors dar. Sie trägt dazu bei, die Oman Vision 2040 umzusetzen durch wirtschaftliche Diversifikation, Anziehung von Investoren und der Förderung von globalen Partnerschaften.

IFC Oman vereint ein mehrere Wettbewerbsvorteile und es spielt für Unternehmen und Investoren eine wichtige Rolle, denn es bietet günstige Preise, einen guten Service und regulatorische Flexibilität bei der Gründung von Unternehmen und beim Zugang zu globalen Märkten.

Gemeinsam mit unseren strategischen Partnern arbeiten wir daran, unsere ehrgeizige Vision in die Tat umzusetzen und gemeinsam sehen wir mit Zuversicht einer großartigen Zukunft des IFC Oman entgegen.

