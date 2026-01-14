Rekordjagd geht weiter: Silber stiehlt Gold die Show | Platin | DAX | Börse Stuttgart

📈 Mit EUWAX Gold von der Gold-Preisentwicklung partizipieren: https://www.euwax-gold.de/



► Darum geht's im Video:

Zum Start ins Börsenjahr 2026 analysieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Kemal Bagci (BNP Paribas) die aktuelle Marktlage an den Kapitalmärkten. Im Fokus stehen Rohstoffe wie Gold, Silber und Platin, die in unsicheren Zeiten verstärkt als sicherer Hafen gelten. Darüber hinaus sprechen sie über geopolitische Risiken und deren Einfluss auf die Ölpreise sowie über Inflation und Investitionen. Abgerundet wird das Gespräch durch einen Ausblick auf den DAX und die europäische Wirtschaft, bei dem trotz volatiler Märkte positive Entwicklungen erwartet werden – ein Crash-Szenario sehen die Experten derzeit nicht.



Timestamps:

00:00 ► Gold-Party und (k)ein Ende in Sicht?

02:53 ► Preisexplosion bei Silber - jetzt noch einsteigen?

06:56 ► Platin: Ist die Entwicklung gerechtfertigt?

09:50 ► So können Anleger investieren: ETCs und Hebelprodukte

11:54 ► Geopolitik im Fokus: Ölpreis unter Druck

15:38 ► Ausblick auf den DAX und die europäische Wirtschaft

18:10 ► Zusammenfassung und Verabschiedung



🕐 Das Video wurde am 14.01.2026 um 16:00 Uhr veröffentlicht.