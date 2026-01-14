Dänemark: Keine Einigung mit USA bei Grönland-Krisengespräch
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Auch nach dem Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland gibt es keine Lösung in dem Konflikt um die Arktisinsel. Zwischen den Parteien bestehe eine "fundamentale Meinungsverschiedenheit", sagte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen nach dem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio und US-Vizepräsident JD Vance in Washington./mj/DP/nas
