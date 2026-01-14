IRW-News: MindWalk Holdings Corp.: MindWalk validiert die Präzision seiner Plattform mit einer bahnbrechenden Entdeckung zur pathogenen Form des Schlüsselproteins TDP-43 bei neurodegenerativen Erkrankungen

IRW-PRESS: MindWalk Holdings Corp.: MindWalk validiert die Präzision seiner Plattform mit einer bahnbrechenden Entdeckung zur pathogenen Form des Schlüsselproteins TDP-43 bei neurodegenerativen Erkrankungen

14. Januar 2026 - VICTORIA, British Columbia / IRW-Press / MindWalk Holdings Corp. (MindWalk oder das Unternehmen) (Nasdaq: HYFT) hat heute die Entdeckung und Validierung von monoklonalen Antikörpern und Intrabodies bekannt gegeben, die selektiv gegen die fehlgefaltete, pathogene Form des Proteins TDP-43 gerichtet sind, die mit der Entstehung von amyotropher Lateralsklerose (ALS), frontotemporaler Demenz (FTD) sowie bestimmten Formen der Alzheimer-Erkrankung in Zusammenhang gebracht wird.

Die Arbeiten belegen, dass MindWalk in der Lage ist, mit struktureller Präzision zwischen toxischen Proteinkonformationen und ihren gesunden Pendants zu unterscheiden, was seit langem eine Herausforderung in der Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen darstellt. Durch die Definition des krankheitsverursachenden strukturellen Zustands und dessen Verankerung in einer bio-nativen Wet-Lab-Validierung löst das Unternehmen sowohl die strukturelle als auch die funktionelle Logik der Neurodegeneration und wandelt dieses Verständnis in selektive, evidenzbasierte biologische Assets um.

Diese Entdeckung bestätigt unsere Plattformstrategie, so Dr. Jennifer Bath, President und Chief Executive Officer von MindWalk. Wir ermitteln krankheitsdefinierende Proteinzustände und setzen diese Erkenntnisse in selektive, validierte Assets (Wirkstoffe) um, die auf nachvollziehbaren biologischen Erkenntnissen basieren.

Über die spezifische Biologie hinaus ermöglicht die Studie eine externe Validierung der Plattformfähigkeiten von MindWalk in einem kundenorientierten Umfeld und stärkt die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Forschungspartner für komplexe neurodegenerative Programme.

Die wissenschaftliche Studie in voller Länge mit dem Originaltitel Rational Generation of Monoclonal Antibodies and Intrabodies Selective for Pathogenic TDP-43 finden Sie auf bioRxiv (DOI: 10.1101/2025.06.10.658846).

Über MindWalk

MindWalk ist ein Bio-Native-KI-Unternehmen, das die Arzneimittelforschung und -entwicklung revolutioniert. Basierend auf seiner patentierten HYFT®-Technologie und seiner Plattform LensAI vereint MindWalk Sequenz, Struktur, Funktion und Literatur in einer einzigen Berechnungssprache und schließt den Kreis mit einem vollständig integrierten Nasslabor (Wet Lab). Die Plattform ermöglicht eine rasche Epitopkartierung, ein De-novo-Moleküldesign, die Erforschung von In-silico-Impfstoffen sowie die Analyse von Biologika im Populationsmaßstab, um Erkenntnisse schnell und präzise in validierte Wirkstoffkandidaten umzuwandeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über die Bedeutung der in dieser Mitteilung beschriebenen Entdeckung und Validierung, die Entdeckungskapazitäten und die Plattformleistung des Unternehmens, die potenzielle Relevanz oder Anwendung der genannten monoklonalen Antikörper und Intrabodies, die Fähigkeit zur Identifizierung und Charakterisierung krankheitsverursachender Proteinzustände, die potenzielle Übertragung präklinischer Erkenntnisse auf zukünftige Forschungs- oder Entwicklungsprogramme sowie potenzielle zukünftige Möglichkeiten für Kooperationen, Partnerschaften, Lizenzierungen oder Vermarktungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem der vorläufige Charakter wissenschaftlicher Erkenntnisse, die in einem Preprint veröffentlicht wurden, der noch keiner Peer-Review unterzogen wurde; die Möglichkeit, dass nachfolgende Peer-Reviews, zusätzliche Experimente oder weitere Analysen zu anderen oder gegenteiligen Ergebnissen führen; wissenschaftliche und technische Herausforderungen, die mit der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln verbunden sind; Unsicherheiten hinsichtlich Reproduzierbarkeit, Selektivität, Sicherheit, Pharmakologie und Herstellbarkeit; Unsicherheiten hinsichtlich der Übertragung präklinischer Erkenntnisse auf klinische Ergebnisse; regulatorische Anforderungen und Zulassungsverfahren; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen Kooperationspartnern, Kunden und Partnern; Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; Wettbewerbsentwicklungen; Markt- und makroökonomische Bedingungen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie umzusetzen, Ressourcen zu sichern und das Wachstum zu steuern.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt MindWalk keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung widerzuspiegeln.

