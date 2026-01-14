TSMC: Unverzichtbar für Handys und Künstliche Intelligenz!
Dominanz im Pure-Play-Modell und operativer Meilenstein mit 2nm-Fertigung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) behauptet sich weiterhin als unangefochtener Marktführer im sogenannten Pure-Play-Foundry-Geschäftsmodell, was bedeutet, dass der Konzern keine eigenen Chips designt, sondern ausschließlich die Entwürfe seiner Kunden wie Apple, Nvidia oder AMD fertigt. Diese strategische Positionierung eliminiert den Wettbewerb mit den eigenen Auftraggebern und schafft eine Vertrauensbasis, die in der aktuellen Halbleiter-Superzyklus-Phase entscheidend ist. Positiv waren dabei zuletzt die fundamentalen Entwicklungen aufgefallen. Im Dezember 2025 bestätigte das Unternehmen den offiziellen Start der Massenproduktion seiner 2-Nanometer-Technologie (N2), was einen technologischen Generationssprung darstellt. Diese Bestätigung, die Ende des 4. Quartals 2025 erfolgte, signalisiert den Märkten, dass TSMC seinen ambitionierten Zeitplan trotz der physikalischen Herausforderungen der Skalierung einhält. Die Umsatzzahlen für Dezember 2025 unterstreichen dabei die ungebrochene Nachfrage nach Hochleistungschips, da insbesondere der Anteil der fortschrittlichen Knoten (3nm und nun anlaufend 2nm) am Gesamtumsatz weiter gestiegen ist und die finanzielle Stärke des Konzerns zum Jahreswechsel 2025/2026 festigt.
Endlos Turbo Long 243,6404 open end: Basiswert Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
DU25Q9
Quelle: DZ BANK: Geld 14.01. 08:55:04, Brief 14.01. 08:55:04
|7,57 EUR
|7,61 EUR
|0,53%
|Basiswertkurs: 331,21 USD
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: NYSE , 01:00:00
|Basispreis
|243,6404 USD
|Knock-Out-Barriere
|243,6404 USD
|Hebel
|3,74x
|Abstand zum Basispreis in %
|26,44%
|Abstand zum Knock-Out in %
|26,44%
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|0,10
