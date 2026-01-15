Überaschung

Britische Wirtschaft nimmt stärker als erwartet Fahrt auf

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: John New/Shutterstock.com

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist im November überraschend stark gewachsen. Im Monatsvergleich ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Im Oktober war die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft noch leicht geschrumpft, nachdem sich die konjunkturelle Entwicklung über den gesamten Sommer hinweg eher schwach gezeigt hatte.

Analysten hatten im November einen Anstieg der Wirtschaftsleistung erwartet. Sie waren aber im Schnitt nur von einem Wachstum von 0,1 Prozent ausgegangen. In Großbritannien werden anders als in den meisten großen Volkswirtschaften auch monatliche Daten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht. In Deutschland werden diese Daten nur quartalsweise vorgelegt.

Angetrieben wurde das Wachstum durch eine unerwartet starke Industrieproduktion. Hier meldet das Statistikamt für November einen Anstieg im Monatsvergleich um 1,1 Prozent, während Analysten nur einen leichten Anstieg um 0,2 Prozent erwartet hatten. Zudem war Produktion der Industriebetriebe im Oktober mit revidiert 1,3 Prozent stärker ausgefallen als zunächst gemeldet.

Gebremst wurde das Wachstum hingegen von der Bauwirtschaft. Hier ging die Produktion im November mit 1,3 Prozent deutlich stärker zurück als Analysten erwartet hatten./jkr/stk

Das könnte dich auch interessieren

Drohende Anklage gegen Chef der US-Notenbank
Jerome Powell wehrt sich und spricht von Einschüchterungsversuch12. Jan. · dpa-AFX
Jerome Powell wehrt sich und spricht von Einschüchterungsversuch
Erwartungen übertroffen
Chinas Außenhandel erreicht 2025 Rekordüberschussgestern, 06:25 Uhr · dpa-AFX
Chinas Außenhandel erreicht 2025 Rekordüberschuss
Konjunkturdaten
US-Inflation fällt niedriger als erwartet aus13. Jan. · onvista
Das Kapitol in Washington ist zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestrategie
Drei günstige Aktienmärkte, die 2026 einen Blick wert sindgestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Alle Premium-News