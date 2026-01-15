Daimler Truck und Arquus bauen 7000 Militärlaster für Frankreich

Frankfurt, 15. Jan (Reuters) - Daimler Truck hat gemeinsam mit seinem Partner Arquus einen Großauftrag des französischen ⁠Verteidigungsministeriums über ‍7000 Militär-Lkw erhalten.

Der Auftrag umfasse die Lieferung der Fahrzeuge über einen Zeitraum von ‌mehr als zehn Jahren, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. ‍Es handelt sich um eine militärische Variante des Mercedes-Benz Zetros, die von Arquus, einer Tochter des belgischen Maschinenbaukonzerns John Cockerill, für die Anforderungen der französischen Armee angepasst wird. ‍Das Beschaffungsprogramm soll die logistischen ⁠Kapazitäten der französischen Streitkräfte verbessern.

Die Basisfahrzeuge werden in den Daimler-Truck-Werken in Wörth und im französischen ‍Molsheim gefertigt, während die Militarisierung wie die Montage geschützter Kabinen in ⁠den französischen Werken von Arquus stattfindet. Der für Militäreinsätze konzipierte geländegängige taktische Lkw hat eine Nutzlast von sechs Tonnen. Er ‍kann Truppen oder ‌Material transportieren und an verschiedene Zwecke durch Zubauten von Kränen oder Seilwinden angepasst werden.

Das Programm sei ein Beispiel dafür, was europäische Kooperation leisten könne, erklärte Daniel Zittel, Vertriebschef für Verteidigungsfahrzeuge bei Daimler Truck. "Wir setzen damit einen Maßstab für die zukünftige Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich."

