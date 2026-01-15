EQS-AFR: SURTECO GROUP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
15.01.2026 / 16:13 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die SURTECO GROUP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort:
https://ir.surteco.com/de/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort:
https://ir.surteco.com/de/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort:
https://ir.surteco.com/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort:
https://ir.surteco.com/de/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort:
https://ir.surteco.com/financial-reports
