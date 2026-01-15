EQS-AFR: SURTECO GROUP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SURTECO GROUP SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

SURTECO GROUP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



15.01.2026 / 16:13 CET/CEST

Hiermit gibt die SURTECO GROUP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026

Ort:

https://ir.surteco.com/de/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026

Ort:

https://ir.surteco.com/de/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026

Ort:

https://ir.surteco.com/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://ir.surteco.com/de/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://ir.surteco.com/financial-reports

Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen Deutschland Internet: www.surteco.com

